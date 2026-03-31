啦啦隊女神俐蓁爆新歡？　深夜與長腿帥哥Cooper、黑黑同回香閨

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「蓁」男伴現蹤1／俐蓁披Cooper外套暖身　與黑黑三人同行返家

▲Taishin Wonders隊員相約去吃鍋，中途跑到店外放風跟拍照留念，由俐蓁掌鏡。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

圖文／CTWANT

職籃臺北戰神啦啦隊成員俐蓁去年跨界推出單曲〈遇見愛〉，找來正在打婚姻官司的范姜彥豐助陣，並稱對方是「一日男友」，引發失言風波。日前時報周刊CTWANT直擊她與隊友聚餐，發現在一片歡笑之中，她和男團員Cooper之間互動頻繁，最後更一同返家，「好交情」顯得格外耐人尋味。

「蓁」男伴現蹤1／俐蓁披Cooper外套暖身　與黑黑三人同行返家

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▲韓籍團員朴恩惠站在中間，接受黑黑（左）與俐蓁愛的親親。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

2月11日深夜11點半，臺北戰神啦啦隊Taishin Wonders幾個男女團員相約在台北市大安區的麻辣鍋店聚餐。用餐空檔，俐蓁、朴恩惠、黑黑與幾位男團員走到店外聊天拍照，大夥兒笑聲不斷，氣氛十分融洽。隨後，俐蓁更掌鏡拍下自己與黑黑夾擊韓籍團員朴恩惠的畫面，朴恩惠則欣然接受兩人的親親攻勢，看得出感情相當不錯。

「蓁」男伴現蹤1／俐蓁披Cooper外套暖身　與黑黑三人同行返家

▲Cooper的外套一直披在俐蓁的身上，兩人聊個不停。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

不久後，俐蓁在門口向男團員Cooper比劃舞蹈動作，兩人數度眼神交會，默契十足，令人感覺格外合拍。Cooper是職籃首創啦啦隊男神成員，會跳舞的他在Taishin wonders中是又高又帥的長腿擔當。續攤時，原本披在俐蓁身上的咖啡色外套，轉眼間回到了Cooper身上；加上當天男方並無工作安排，以及雙方頻頻互動，不免讓人好奇，他們之間的關係為何。

「蓁」男伴現蹤1／俐蓁披Cooper外套暖身　與黑黑三人同行返家

▲俐蓁坐行李箱上被男團員傳恩拉著走，一行人前往KTV路途有說有笑。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

次日凌晨零點出頭，俐蓁與黑黑、蔓妮、MIKA、朴恩惠及菲菲等女團員一起離開餐廳，直奔KTV續攤，男團員隨後抵達。不料原先前往的KTV疑似客滿，一行人改往另一家店，沿途說笑不斷。俐蓁坐在行李箱上，被傳恩拉著走，能感覺到她在團員間是大家互動的中心人物。私下的俐蓁同樣受歡迎，自加入啦啦隊後，不只會到粉絲私訊加油打氣，甚至還有許多示好的邀約，甚至有粉絲表達想包養她，足見她的魅力與高人氣。

「蓁」男伴現蹤1／俐蓁披Cooper外套暖身　與黑黑三人同行返家

▲朴恩惠突然掏出香菸，跟一旁的男隊友一起哈菸。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

之後朴恩惠也有樣學樣坐上行李箱，由另一位男團員幫忙服務。等待包廂時，幾名團員邊抽菸邊聊天，令人驚訝的是朴恩惠也加入其中，叼著香菸與男團員們一起吞雲吐霧。

「蓁」男伴現蹤1／俐蓁披Cooper外套暖身　與黑黑三人同行返家

▲聚會結束後，俐蓁、Cooper與黑黑三人搭車同行返回新北住宅。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

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▲Cooper貼心幫忙拉行李，手還撫著俐蓁的背。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

聚會持續到清晨近5點，最後眾人乘多元計程車離開，俐蓁、黑黑、Cooper與TOFU共四人同行。途中TOFU先行下車，其餘三人則回到新北市。抵達住宅大樓後，Cooper展現紳士風度，一手拉著兩位女生的行李，另一手輕撫俐蓁背部，此舉又加深了雙方的曖昧關係。

「蓁」男伴現蹤1／俐蓁披Cooper外套暖身　與黑黑三人同行返家

▲俐蓁從自己包中拿出一瓶燒酒交給坐在地上的黑黑，黑黑豪飲幾口後再將酒還給俐蓁。俐蓁又把酒瓶遞給Cooper，他對著瓶口一飲而盡。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

走到騎樓時，黑黑與俐蓁簡短交談後，俐蓁從包中拿出一瓶疑似燒酒的酒瓶交給坐在地上的黑黑，黑黑豪飲幾口後再將酒還給俐蓁。隨後，俐蓁又把酒瓶遞給Cooper，對方也毫不遲疑對著瓶口一飲而盡。短短幾分鐘的互動，三人熟稔的關係一覽無遺。

「蓁」男伴現蹤1／俐蓁披Cooper外套暖身　與黑黑三人同行返家

▲黑黑跑去便利商店，而俐蓁與Cooper則推著行李走向社區大門，Cooper拿著俐蓁的門禁卡開門，兩人隨後一起進入大樓。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

最後，黑黑跑向對街便利商店，而俐蓁與Cooper則推著行李走向社區大門，俐蓁疑似將門禁卡交給Cooper，由他開門後兩人一前一後進入大樓，為夜晚的聚會畫下句點。

關於俐蓁與Cooper一同返家，是否正在交往？俐蓁本人回應本刊：「我們沒有交往，只是回家順路一起搭車的。」而Cooper的窗口則回應兩人認識許久，「因為都住同一區，送大家回家而已 ，沒有一起回同一個家。」

「蓁」男伴現蹤1／俐蓁披Cooper外套暖身　與黑黑三人同行返家

▲俐蓁與Cooper日前合拍影片，互動可愛。（圖／翻攝自Cooper IG／CTWANT）

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