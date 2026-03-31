《逐玉》名場面私心複習清單！10金句人間清醒：吃好睡好活下去 全劇心得雷

文／潘慧中

「風雨如晦，雞鳴不已，既見君子，雲胡不喜。這句詩的意思是說，昏晦暴雨如注，雞鳴聲聲惶然，偏生在這諸般亂象紛紜之際，眸光輕轉，卻一眼望見了他，就像撥開雲霧，有一束光打在了我身上，暖煦四溢，心生歡喜。」

這句台詞既是長玉看著言正幫街坊鄰居寫春聯時，回想起對方曾教她的一句詩，二刷時才驚覺，這不也是我3月看張凌赫的心情嗎！長玉當時還接著說，「原來人高興起來，心裡是會響的 」，我也是點頭如搗蒜，無論是言正、謝征、謝九衡還是武安侯，都讓人邊看邊小鹿亂撞啊啊啊！張凌赫無論是穿著素雅的衣服躲在豬圈裡散發出的病嬌感，還是披回侯爺軍服所透出的凌厲，他都駕馭得完美無瑕啊｡:.ﾟヽ(*´∀`)ﾉﾟ.:｡。

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▲到底誰能在豬圈裡拍得這麼好看(๑•́ ₃ •̀๑)。（圖／翻攝自微博／網劇逐玉）

而這幕後功臣還得感謝導演曾慶杰在相對有限的條件下，不只拍下各個演員最美好的模樣、拉扯感十足的情感濃度，也認真對待每個鏡頭，讓每幀畫面都宛如經過精雕細琢的藝術品。為了方便大家（其實是自己）日後複習，我私心整理了幾個很值得一刷再刷的名場面：從第一集片尾的豬圈戲（曾導把張凌赫拍得好虛弱好想殺豬養他），到第五集的假洞房（沒想到光靠影子也能拍出繾綣感）、第九集的陳皮糖之吻（想吃嗎？想！）、第十四集的市場綁髮（尤其是言正拆掉自己髮帶的瞬間）；還有第十七集在林安分別前的強吻後（言正心涼地躺在白色雪地，跟旁邊紅通通的篝火形成對比）、第十九集的刮痧戲（我是她的夫君！！）、第二十六集揭曉武安侯身分（田曦薇頭髮裡面還夾雜著樹葉，怎麼還能這麼美，搭配林俊傑的歌聲真的神），以及重中之重的浴池戲（長玉和謝征分別穿上黑白衣服，對應太極圖陰陽調和的概念，拍得不煽情還有深度）。

▲▼曖昧期最好看了(๑´ㅂ`๑)。（圖／翻攝自微博／網劇逐玉）



雖然曾慶杰導演用一種近乎偏執的溫柔，把這些細碎的情感全部揉進了畫面裡，但看到編劇連女主角自卑都寫得不清不楚，一邊說「不覺得自己的身分有什麼上不了檯面」，一邊又說「我就是一身蠻勁的殺豬娘，想笑便笑吧」，我就已經第一次皺眉了，但還是安慰自己輕鬆追劇就好。可是進展到第三十集，長玉要金爺打暈李懷安時，我已經不只皺眉了，是下巴掉下來了！拜託！李懷安就算受傷無法上陣，他也有坐鎮指揮調度的功用好嗎！！但沒關係，我再忍！！！可是，看到隨元青N度不死，怎麼被打、怎麼被箭射、甚至摔下懸崖都死不了，那憑什麼殺豬小隊的滿地被砍一刀就死啊！！！！從那一刻起，我就告訴自己，專心等看圓房戲就好（威），然後拜託曾導未來挑好一點的劇本吧～～～。

▲個人覺得編劇連女主角自卑都寫得不清不楚。（圖／翻攝自微博／網劇逐玉）



儘管整體劇情越到後面越多瑕疵，但還是想特別提一下讓我看到泛淚的橋段，就是在林安被屠城、寧娘被擄走後，長玉雖然無助，仍照常吃飯睡覺，因為她知道要有精神才找得回寧娘；同一時間，被關進柴房的俞淺淺，也沒有透過絕食來換取同情，而是照吃照喝，因為她知道要有力氣才能逃跑；後來，在水壩潰堤前，長玉衝回去救陶太傅時還說：「我已經失去太多親人了，我受不了了，從今日起，你們都得給我活下去！」一氣呵成的劇情，堆疊出每個角色都在經歷著不同的地獄，但相較於一味販賣苦難，這裡更強調他們如何在碎裂的生活中，一片一片拾起自己，然後艱難而堅定地向前走。

▲林安被屠城後，到水壩潰堤前的橋段，一度讓我泛淚。（圖／翻攝自微博／網劇逐玉）



「活下去」雖然是正面的思維，但編劇在這裡並沒有很積極地帶領角色們前往希望之地，反而是藉由角色與絕望奮鬥的過程中，傳達出要迎向幸福有多麽艱辛，更不用說很多時候在現實生活中，我們終其一生都未必能到達理想中的彼岸，甚至光是應付日常就已耗盡全力。但也正因如此，去品味每一個還能喘息的當下，才顯得如此珍貴。其實，在支離破碎的世界裡，光是能繼續活著便已是何其偉大。

下列整理了劇中的10金句，送給每個正在為了生活而拼命的你：

1. 關關難過關關過，淚可以灑，路得繼續闖。

2. 為了溫飽耗盡心思的人，旁人沒有資格說三道四。





3. 要讓他們疼，比受害之人還疼，才能正本清源。





4. 跟你親近的人，定然不會下狠手傷你，就算平日裡有摩擦、有磕碰，事後一樣會買糖悄悄哄你。





5. 自己都認了命，誰還能救得了你？







6. 女子嫁人生子一樣可以再立功勞，再說了，關你什麼事！





7. 即便是至交，亦有各自隱衷，她想說的時候自然會和妳說的。







8. 不管發生什麼問題，吃好每頓飯，睡好每一覺，好好過眼下的日子。







9. 靠人心疼才能活？靠誰都不如靠自己！





10.我喜歡你，但我不能餘生都依賴你，這樣的話便不是我了。





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