《黑白大廚》中式料理女神宣布結婚！　5月嫁醫師男友節目早洩密

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓明星主廚朴恩影曾以「中式料理女神」為名出演《黑白大廚》，因而走紅。她先前在綜藝《拜託了冰箱》預告中，害羞暢談對婚禮的憧憬，引發網友熱烈猜測，而朴恩影30日也透過經紀公司證實婚訊，將於今年5月在首爾新羅酒店與醫師男友完婚。

▲朴恩影因《黑白大廚》走紅。（圖／翻攝自Instagram／eunyeongo__o）

綜合韓媒報導，朴恩影所屬經紀公司JSCNI於30日發出聲明，證實朴恩影將於5月舉行婚禮。據悉，準新郎是一位圈外人士，職業為醫生，不過針對準丈夫的具體細節，公司則語帶保留地表示「其它內容難以公開」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲朴恩影證實將在5月舉辦婚禮。（圖／翻攝自Instagram／eunyeongo__o）

事實上，這項喜訊在日前播出的《拜託了冰箱》預告片中，就已埋下伏筆。當時，主持人金成柱興奮地宣布「今天要在此處宣布結婚消息」，瞬間引發出演者與觀眾的好奇心，紛紛在權聖晙、尹男老等未婚主廚中尋找主角。預告中更捕捉到朴恩影害羞地說著「我對婚禮的憧憬是……」的畫面，讓不少眼尖網民斷定她就是喜訊主角。如今消息獲得證實，也讓大家更期待她在節目中親口分享的浪漫點滴。

朴恩影主廚因2024年在料理實境秀《黑白大廚》第一季展露頭角而廣為人知。身為「中式料理大師」呂敬來愛徒的她，憑藉精湛廚藝與亮眼外型，積極穿梭於廣播界與餐飲業，並在多樣綜藝節目中展現多樣魅力。

▲朴恩影是名廚呂敬來的徒弟。（圖／翻攝自Instagram／eunyeongo__o）