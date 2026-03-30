認曾被周杰倫打槍！　派偉俊曝合作新專輯內幕：很Respect他

▲冰球樂團、白安、派偉俊出席2026 hito流行音樂獎頒獎典禮啟動儀式記者會。（圖／記者徐文彬攝）



記者翁子涵／台北報導

Hit Fm聯播網今（30日）舉辦「2026 hito流行音樂獎」啟動記者會，邀請白安、派偉俊、icyball 冰球樂團出席，公布最受歡迎獎項入圍名單，一同揭曉「最受歡迎男歌手、女歌手、組合、樂團、數位單曲」五大獎項入圍者，其中派偉俊近來參與老闆、天王周杰倫的新專輯《太陽之子》7首歌的編曲製作，他表示完成後終於鬆一口氣，但接著要忙於籌備自己的新專輯，「對我來說是很大的計畫。」

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▲冰球樂團、白安、派偉俊都是入圍名單者。（圖／記者徐文彬攝）



原本他只打算參與三首歌曲，但靈感大爆發，最終參與七首，談到粉絲對於這次周杰倫新專輯的反饋，他說：「很多人覺得旋律不像以前往上，但現在反映他的生活，有小孩、有家庭，非常美好，這是我製作過程中最替他開心的事情。」他也分享周杰倫的內心想法：「我有給他很多建議，但他說不是每次寫歌都要有突破。」

過程中他也有被打槍的時後，但派偉俊說：「他有自己的習慣旋律，我寫給他不是為了要他用，而是他找我是想聽聽看年輕人的音樂風格，我很RESPECT他。」被問到壓力與外界評論，他坦言：「大家留言我都會去看，但不會被影響，從周杰倫身上學到的，就是他不在乎別人怎麼看，才能走到今天這一步，影響我知道音樂就是音樂，不喜歡就跳過。」

