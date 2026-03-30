女神向娃30年沒合作！ 白冰冰爆「身上滿滿都是現金」

記者葉文正／台北報導

民視由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》「紅白戰經典國寶之夜」，邀請到秀場主持國寶康弘以及秀場女神向娃，兩個人一出場合唱〈胭脂馬拄到關老爺〉。

▲向娃提到現在還是跟媽媽住在一起。（圖／民視提供）

向娃笑說因為太開心，以前作秀天天跟康弘在一起工作，大概有30年沒這樣合作了，白冰冰也提到以前剛出道時「很菜」，都會在向娃汐止家練唱「卡拉OK」，向娃媽媽都會準備好吃的招待大家，還會一起唱加碼跳舞，被問到媽媽現在一切安好？向娃說，「媽媽已經92歲，兩人還住在一起。回憶湧上心頭的白冰冰加碼爆料當年大家北中南巡迴作秀，秀場老闆都是用現金支付費用，一去就是三個月，回家身上全都是滿滿的現金，白冰冰甚至笑說：「回家小孩都突然會叫媽媽了！」

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▲白冰冰(右起)康弘與陽帆。（圖／民視提供）

向娃提到日前搭計程車時候，司機跟她說好想看他們當年秀場的風采，看到觀眾還念念不忘秀場表演，節目上與康弘加碼演唱〈五月的花〉，並盛裝與麗小花、蔡亞露演唱〈我的心裡只有你沒有他〉，女神風采依舊魅力驚人。

▲康弘(中)仍寶刀未老。（圖／民視提供）

在草屯經營歌廳的康弘，78歲的他依舊喊「喉嚨癢」會去唱幾首，提攜後輩的他與明亮、曾瑋中合唱〈重逢＋無情的電影票〉。節目上康弘、向娃看到《超級孩子王》小朋友們的表現讚嘆連連，街頭巷尾都在討論，向娃甚至說她10歲就出來比賽唱歌，當時還只能穿制服，看到現在孩子這樣精心打扮，真的感觸良多。白冰冰突然語出驚人兩組廝殺纏鬥很久，快要有勝負了，讓陽帆嚇得阻止她不要「劇透」。