伊能靜同框秦昊遊迪士尼　拒合照親曝原因：我很珍惜

記者蔡宜芳／綜合報導

女星伊能靜和大陸演員秦昊在2015年結婚，兩人婚後一個女兒「米粒」。她日前與丈夫、女兒同遊迪士尼，一家三口難得同框享受天倫之樂，伊能靜在上傳的影片中，也特地解釋當天拒絕合照的原因。

▲伊能靜日前和秦昊帶女兒去迪士尼。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

伊能靜30日在社群分享迪士尼之行Vlog，她表示，先前就答應過女兒要一起去迪士尼玩，「平常爸爸工作很忙，能夠跟我們一起來迪士尼，米粒顯得特別開心。」伊能靜也提到，不少人在園區內偶遇時想要合照，但她當時並未答應，「先說聲很抱歉沒有讓大家拍照，但是一家三口難得在一起，我很珍惜。」

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▲伊能靜表示因為一家三口難得出遊，所以婉拒民眾的拍照請求。（圖／翻攝自微博）

當天，伊能靜親手為米粒打造「貝兒公主」造型，陪女兒看花車與十週年煙火，滿滿的驚喜讓她深受感動，直說：「不管生活多獨立，不管經濟能力有多強，我們還是可以給內心保留一點充滿夢想的地方，也許這就是我喜歡迪士尼的原因吧。」

此外，伊能靜的穿著也意外引發熱議，部分網友對其可愛打扮品頭論足、虧她「裝嫩」。對此，伊能靜霸氣回嗆：「你們是沒有做夢的大人嗎？」她認為迪士尼是一個「沒有年齡」的地方，幽默反問：「難道你要穿著老前鋒在那走？你不覺得那才叫裝嗎？」表示就算到了80歲，自己依然會是一個童心滿滿的人。