Apple台南慶生「全家上吐下瀉」　見兒挨針超心疼：媽媽對不起你

記者王靖淳／綜合報導

女星Apple（黃暐婷）2022年嫁給牙醫趙國翔，婚後育有一個寶貝兒子，平時會透過社群記錄生活的她，最近在社群發文分享，一家三口到台南慶生，結果演變成夫妻倆輪流上吐下瀉，今（30）日更崩潰透露，兒子今天早上也開始吐了。為此，她無奈表示：「我真的笑不出來了。」

▲Apple。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

Apple透露，這趟台南行竟讓她一家人身體大失控，甚至出現嚴重的上吐下瀉症狀，最後只能無奈到醫院掛急診。她坦言，一開始她還用樂觀的心態面對，甚至在心中默默覺得這種遭遇也是幽默，試圖笑笑看一切來排解旅途中的不順遂，結果原本還能苦中作樂的心情，卻在今天早上徹底崩塌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Apple透露兒子今天早上吐了。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

Apple表示，當看到兒子也開始出現嘔吐症狀時，身為母親的她防線瞬間潰堤，「今天太崩潰了，自己一個人時真的落了兩滴淚。」為了讓兒子早日康復，Apple趕緊帶兒子去看診，眼看瘦小的身軀要承受拿藥、甚至打止吐針的痛苦，讓她既心疼又自責地說道：「真是可憐的孩子，媽媽對不起你啊。」