HUR+隊長Cindy暴瘦8公斤！　火辣現身嗨曝「重磅喜訊」

▲ HUR+隊長利善榛Cindy正式推出個人新EP。（圖／AOA星鏈艾歐亞提供）



記者翁子涵／台北報導

HUR+隊長利善榛Cindy推出個人新EP，並於昨（29日）在台北PPP時尚藝文空間舉辦首場個人簽售會，現場湧入超過500位粉絲「小榛果」，她以〈2 Close〉直接登台開唱，瞬間點燃全場氣氛。面對滿場支持，她感性表示：「真的很感動，從2015年踏進演藝圈開始，當模特兒、演員、參加選秀節目、加入女團，到發了個人solo作品，這一路真的很不容易，也很感動有這一天。」

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▲▼ HUR+隊長利善榛舉辦首場個人簽售會。（圖／AOA星鏈艾歐亞提供）



為了這次個人簽售會挑大樑，Cindy其實早在一年多前就開始準備個人作品，不僅投入創作，更坦言是人生第一次寫歌，過程中持續精進歌唱與語言能力，「上了很多歌唱課，也為了英文單曲去上英文口說課。」



在體態管理上同樣不馬虎，她透露從籌備EP開始已瘦了8公斤，透過飲食控管與飛輪有氧訓練調整狀態，展現滿滿決心，不過活動前一晚，她卻完全沒睡，「我是個工作上控制欲很強的人，所以會一直確認流程跟細節，但越焦慮我反而越讓自己慢下來，當天反而異常冷靜。」



演出橋段中，她接連帶來〈我知道你已經不愛〉與〈大約在冬季〉，她分享〈我知道你已經不愛〉融合許多真實情感，「很多女孩因為太愛而放不下，我希望大家聽到的時候，會覺得那也是自己的故事。」而〈大約在冬季〉則是獻給已過世的外公外婆；創作曲〈愛錯也不錯〉則承載她在演藝路上的種種經歷。

現場星光與應援同樣不容小覷，除了親友團到場支持外，派翠克、紀卜心、宋蘋恩、孫麥傑、申力安現身力挺，阿Ken、李優、陳華也送上花籃祝賀，主持人C.Holly、席子淇助陣帶動氣氛，團員連穎、林詩雅、裴頡、香蘭也到場應援，場面溫馨又熱鬧。