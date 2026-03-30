張凌赫《逐玉》破碎感奪冠　盤點10大熱門角色進化史

文／網路溫度計

網友近期大讚的「內娛法拉利」（意指中國網友對演藝圈外形冷豔、精緻、氣場強大、具備高階「世家財閥感」或「熟男、熟女魅力」的頂級明星）之一，便是中國男星張凌赫，憑藉190公分的男模身材與精緻臉蛋，出道即成為焦點，從《少女大人》初登場建立古裝印象，到《蒼蘭訣》打開知名度，《逐玉》以「破碎感男主」橫掃全網；張凌赫從清澀少年的「潛力新星」，如何能駕馭「瘋批帝師」、「病嬌將軍」的話題男主角，每一次亮相都在刷新觀眾的顏值天花板，角色魅力已從作品延伸至迷因文化與粉絲創作。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點近兩年（2024/3/26～2026/3/25）關於張凌赫演出的陸劇作品討論度TOP 10，就連還未上映的新戲《歸鑾》，討論度已破700筆，2026年，就讓我們繼續沈浸在「牛宇宙」裡吧！

NO.10 虎鶴妖師錄

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▲虎鶴妖師錄。（圖／翻攝自微博／虎鶴妖師錄）

2023年播出，漫畫改編奇幻志怪冒險古裝劇

官宣定檔破300萬人次預約

角色：國御妖師白營營帥 祁曉軒

以人妖共存的奇幻世界為背景，不走單純打怪升級的老路，而是將友情、身世、宿命與團隊成長融為一體。祁曉軒身上的「雙生元神」設定讓角色多了幾分危險感與反差張力。對張凌赫來說，這部作品像是古裝賽道的前期練兵場。角色氣質已然相當鮮明：冷感、克制、帶著恰到好處的距離感，後來觀眾熟悉的那種「高嶺之花感」，其實在這裡已初具雛形。同時承擔大量動作戲挑戰。包含沙漠吊鋼絲、近身武打與施法場面，多數由本人上陣完成。

播出後評價呈現兩極，網友大讚打戲流暢，也有人對造型與角色塑造提出質疑。因為《逐玉》爆紅，不少網友回頭補劇，驚覺「原來他那時就已經很有潛力」，拓寬了張凌赫在熱血奇幻題材上的戲路。

NO.9 少女大人

▲少女大人。（圖／翻攝自微博）

2020年播出，探案古裝愛情劇

角色：齊王 蕭衍之（裴昭）

想看張凌赫最菜的模樣，就必須回頭看這部出道代表作。《少女大人》記錄了他22歲的最青澀，也是資深粉絲口中那段「還沒被大眾發現」的珍貴時光。

張凌赫詮釋的齊王表面風流灑脫，實則心思縝密，帶有一點病嬌與腹黑的危險氣質，在理性與情感之間來回切換，角色層次鮮明，詮釋雙面王爺的複雜魅力。作為首部男主作品，他以相對自然的表演與穩定的台詞表現，成功讓觀眾記住這張臉，也建立起「適合古裝」的初步印象。雖然播出當年，討論度尚未爆發，但已累積一批早期核桃（粉絲），「從《少女大人》一路看到現在，真的有種養成感」、「很驚艷他的顏質！裡面有一段非常慾的馬車吻，我常常複習><」。這也是張凌赫從素人校草走向銀幕的第一步，此後接演《心動的瞬間》、《我和我的時光少年》等作品繼續磨練。

NO.8 雲之羽





▲雲之羽。（圖／翻攝自微博／雲之羽官博）

2023年播出，江湖奇謀諜愛劇

總網播放量逾10億

角色：宮家執刃（掌門） 宮子羽

繼《蒼蘭訣》長珩仙君與小蘭花遺憾收場後，粉絲奔走相告的「長生花CP」張凌赫與虞書欣二搭奪回主場！兩人在劇中身處對立派系，卻在猜忌與試探中逐漸動心，虐戀情節令人揪心；長時間鋪陳的情感，集中爆發於「4分鐘吻5次」的經典場面，網友盛讚「純愛吻戲天花板」。

劇情亮點以「成長型男主＋危險愛情」雙線並進：宮子羽原是放蕩不羈的宮門四公子，一夜之間失去父兄，被迫扛起家族重任，從公子哥蛻變為掌權者的成長弧線貫穿全劇。張凌赫初出茅廬的青澀氣質，恰好與宮子羽「資源雄厚卻性格單純」的人設高度契合；他望向虞書欣時那一波波純度百分之百的赤誠眼神，讓愛情戲散發滿溢的初戀感，說服力渾然天成。

劇情走向與開放式結局引發廣泛討論，也有不少觀眾認為群像戲分過重，網友表示「沒發揮到什麼演技因為都被配角搶走了（金靖太搶戲，還有2宮、3宮兄弟CP)」、「為了張凌赫看《雲之羽》，結果愛上演技超好的男二丞磊」。

NO.7 四海重明

▲四海重明。（圖／翻攝自微博／四海重明官微）

2024年播出，仙俠劇

總網播放量逾10億

角色：帝君 嵇煬

延續他在古裝領域的優勢，進一步強化「禁慾系男神」形象。高居神位時，嵇煬孤傲冷峻、與生俱來的距離感令人難以親近；落難後，那份壓抑與無奈卻在不動聲色間滲出，前後形成鮮明反差，是這個角色最耐看的層次所在。

首度挑戰入魔角色，張凌赫曾透露：「你不會失望的，這也是我第一次變魔，我自己都比較期待的一個點。」入魔後造型曝光，全身換穿黑色服裝，眼神亦正亦邪，帥度滿分；劇中大量淺色系服裝與銀飾設計，搭配他本身清冷氣質，使整體視覺更具仙氣，而多場受傷、吐血的橋段，也成功激發觀眾的保護慾，網友形容「帝君專業戶」，留言討論「張凌赫這張臉演落難神仙簡直是暴殄天物！」

但本劇表現受制於多重不利因素：凌晨首播卻又強碰2024年巴黎奧運收視高峰，數字慘澹；36集劇情節奏偏鬆散，感情線鋪陳不足，都影響觀眾黏著度。網友留言「我得為了牛牛後續的吻戲，繼續忍耐女主配音的聲音」、「母子戀的感覺」、「張凌赫在我這，永遠都能插隊搶先看」、「四海重明真是拍得有夠瑣碎的，有時會整個牙起來失去耐性」。

NO.6 蒼蘭訣

▲蒼蘭訣。（圖／翻攝自微博／蒼蘭訣官微）

2022年播出，現象級爆款仙俠劇

總網播放量36億

角色：長珩仙君、蕭潤

《蒼蘭訣》是張凌赫演藝事業的關鍵轉折之作，他從潛力新星正式被市場記住，也奠定在古裝偶像劇賽道的關鍵位置。

詮釋溫潤如玉的長珩仙君，將仙界男神冷靜、克制卻深情隱忍的特質演繹得淋漓盡致；身為守護天下卻唯獨守不住心上人的「全網白月光」，長珩對小蘭花那種愛在心裡口難開的壓抑，被網友封為「最搶眼男二」與「純愛戰士」。儘管劇中遺憾收場，卻讓無數粉絲敲碗想看「長生花CP」（長珩仙君與小蘭花）終成眷屬，擄獲大批粉絲，聲量甚至不輸男主角王鶴棣。

有趣的是，張凌赫自曝私下個性更像霸道的東方青蒼，若現實中遇見小蘭花定會直接攔截，絕不讓愛情瓜葛溜走；雖然自認不擅長講情話，但他對劇中台詞「情之所鍾，救心悅之人之人，何錯之有」極為感同身受。拍攝期間為了維持仙君骨感，他刻意節食，卻又忍不住點外賣強迫工作人員在他面前吃完以解口腹之慾，笑稱當時身處小仙女圍繞的現場倍感「尊榮」。另一個角色「蕭潤」是到凡間歷劫，憨厚樸實的形象，展現鮮明反差，成功讓觀眾將其與「古裝男神潛力股」劃上等號。

NO.5 櫻桃琥珀

▲櫻桃琥珀。（圖／翻攝自微博／電視劇櫻桃琥珀、LINE TV提供）

2025年播出，90年代青春成長、治癒系愛情時裝劇

預約人數突破300萬，總播放量約4億

角色：理科學霸 蔣嶠西

與《度華年》趙今麥的二搭之作，張凌赫褪去華麗古裝，換上90年代清爽學長造型，挑戰性格外冷內斂、家庭氣氛壓抑的理科學霸蔣嶠西，跨度從青澀校園延伸至成熟職場，成功打破外界對他「古裝男神」的單一印象，展現出極高的現代偶像劇適配度。

角色與張凌赫的高度重疊，網友笑稱簡直是「本色出演」！張凌赫本人從小對數學、物理情有獨鍾，2016年以江蘇高考數學182分（滿分200分）的好成績考入南京師範大學電氣與自動化工程學院，也加入航天社，坦言成為演員之前的夢想其實是當一名科學家；對於「學霸」稱號，他謙遜回應，周遭同學都很優秀，自己成績其實蠻普通的。張凌赫更展現一手好字，親筆為劇集題寫追劇日曆。

劇情主軸圍繞蔣嶠西從「替代品」人生中掙脫的過程，從小活在他人期待之下，直到遇見林櫻桃，才逐漸被溫暖改變，學會理解情感與自由。張凌赫將角色的孤獨與壓抑表現得細膩內斂，其中送上高跟鞋與口紅作為成年禮的橋段，他也分享：「站在男生的角度，這些東西都是能真誠地表達心意。」讓情感更具說服力。

但《櫻桃琥珀》播出後評價呈現分歧，網友討論「蔣橋西瘦到都要脫相了」、「戀愛劇卻把男主剪沒，太沒看頭」、「我看著嶠西，想著何蘇葉，這樣對嗎」、「小核桃去看其實蠻失望的 張凌赫出場率比男二還低」、「只希望他可以跟鹿鹿一起演一部現代的」、「喜歡趙今麥Ｘ張凌赫，還是趙今麥Ｘ宋威龍？」

NO.4 寧安如夢

▲寧安如夢。（圖／翻攝自iQIYI愛奇藝國際版提供、翻攝寧安如夢官微）

2023年播出，權謀宮鬥重生古裝劇

總播放量19.5億

角色：權臣帝師 謝危（薛定非）、謝娟

《寧安如夢》把「重生改命」這件事拍得極有戲味，張凌赫飾演的謝危，正是這部劇最吃香的那種角色類型：危險、克制、深藏秘密，對外強勢冷峻，對心上人卻在不知不覺間露出脆弱的裂縫。不是典型的溫柔系男主，而是越靠近越覺得複雜；觀眾也因此很容易被這種「帶刀感」牢牢抓住，一邊怕他，一邊又根本移不開眼。

女主角姜雪寧在重生這一世極力抗拒與他牽扯，這份抗拒在深愛她的謝危眼裡卻是難以承受之重。平日裡詭計多端、不擇手段的他，卻願意為了挽回愛人卸下所有武裝，將劍刺入自己的胸口，眼中含淚輕聲問：「現在可以愛我了嗎？」的戲碼，或是山洞遇險的告白掐脖強吻、在琴前失控索吻等片段，將「瘋批又純愛」的極端情緒推向高點。

網友討論「裴相皮相尚可，鼻子上的痣更是分外的好看」、「沒有用磨皮濾鏡，其實他就是個『真實』的帥哥，角色也考他的演技」、「眼神很殺，跟白鹿超搭」，這部作品也讓不少觀眾重新審視他的演技成長軌跡：「雲之羽他演技不好，但寧安開始變好了」，更多網友在《逐玉》之後回頭感嘆：「以他的顏值和演技早就該爆紅了，終於等到逐玉實現了」。

NO.3 度華年

▲度華年。（圖／翻攝自微博／度華年官微）

2024年播出，重生古裝輕喜劇

總播放量10.4億

角色：裴文宣

第一次與趙今麥搭檔演出，劇情以「夫妻雙重生」為核心設定，跳脫單純的先婚後愛，而是將「熟齡關係的遺憾」倒回年少時期重修。張凌赫本次角色是難得帶有「人夫感」的嘗試，冷靜睿智、深情卻擅權謀，能在朝堂上步步為營，也能對長公主深情以對；既有病嬌式偏執的危險魅力，又有日常拌嘴的鬆弛幽默感；特別是「長嘴會溝通」的寵妻模式，讓角色多了一層溫柔安全感。

透過眼神與語氣細節呈現角色的克制與情緒波動，從冷靜到失控之間的切換更加成熟，也讓觀眾逐漸擺脫對他「只靠顏值」的既定印象；不少評論認為他已進入穩定上升期，《度華年》更被視為人氣再攀高點的關鍵作品。

網友評論五花八門，笑點與真心話並存，「生活上需要有點（婚姻）經歷～～劇中的夫妻情趣才能看得懂」、「妝實在太白太奇怪了！沒有顯示他的帥氣」、「結過婚的才懂」、「瘋批到好性感，不過現實生活中遇到這種的應該會嚇死」、「一直覺得『裴文宣這個狗東西』這句話聽得很煩」、「屬於不那麼尖刺的宮廷劇，但很好看」。聲量高點來自於2024年8月「陸劇討論社」貼文：「張凌赫真的很拚又帥！為什麼就是不能爆紅！」引起網友討論「聲音很有魅力，不用誇張演技」、「喜歡謝危的智慧，雲之羽執刃的善良，寧安如夢的溫柔，愛你的可愛」、「妝造超好看且鬥嘴的個性可愛又很討喜」，彼時的他，距離真正爆紅，只差一部《逐玉》。

NO.2 愛你

▲愛你。（圖／翻攝自微博／電視劇愛你官微）

2025年播出，都市愛情劇

總播放量逾6億

角色：何蘇葉

雖然是小成本的療癒現代偶像劇，卻憑藉高質感畫面與自然流動的CP火花成功突圍，很容易讓人忍不住一口氣嗑完。張凌赫飾演的中醫師散發著一種「歲月靜好」的成熟男人魅力，將專業與溫柔融合，從為女主角治療失眠開始，逐步以耐心與陪伴療癒對方情感創傷，也讓關係在細水長流中自然升溫。角色不強勢、不誇張，而是以一種穩定、成熟的情感節奏，精準打中觀眾對「理想型男友」的想像。

為了貼近角色設定，他在開拍前整整學習一個月的針灸、艾灸、把脈、整骨與推拿，專業程度令人驚艷。拍攝期間，張凌赫錄製綜藝節目《開始推理吧》，為好友金靖（因拍《雲之羽》結緣）把脈，竟摸出「喜脈」，但金靖當時尚未公開喜訊，張凌赫機智守密，這份戲裡戲外的體貼展現出極高情商。

網友封其為「治癒系醫生的教科書」，播出當時掀起一陣中醫養生的社群討論熱潮，「微表情和小情緒演得很到位」、「撩女主真是心動又愉悅」、「紅豆生南國，凌赫是男模」、「到愛你的時候才猛然發現牛牛怎麼這麼帥啊」、「以前打死不看陸劇，現在越看越多越陷越深」、「看到演技全新升級，一起躺平在牛宇宙裡」；更有人直接宣告「戀愛腦這個賽區，算是被張凌赫統治了」，成功讓張凌赫穩坐「最帥白袍醫生代表」寶座。

NO.1 逐玉

▲逐玉。（圖／翻攝自iQIYI愛奇藝國際版提供、翻攝微博／網劇逐玉）

2026年播出，權謀古裝愛情劇

目前播放量逾24億

角色：武安侯 謝征（言正）

以風雪中的相遇揭開序幕，「殺豬女」樊長玉與「落難侯爺」謝征因各自目的結為夫妻，展開一段「假婚真愛」的命運糾葛。當言正變回謝征之後，那種「沒有退路、認定即收回選擇權」的強制愛張力極具魅力，情感轉化為果敢行動，讓觀眾直呼根本出不了坑。網友討論「不是在療傷就是在受傷的路上」、「神情跟專注度有收服到看的人」、「藝人為古裝減重，健身，眼神戲劇進步」、「生病的破碎感，長玉怎麼能做到不推倒欺負一下」、「騎馬帥..病嬌帥..吃醋帥..強吻帥」、「床戲簡直太夢幻」、「繼續帥到《歸鸞》去」、「這個臉配渣男劇情就帥不起來了」、「中了迷魂香之後眼神好迷濛很帥」、「張凌赫的戲我通常都ON檔，不想隔天打開社群一大堆暴雷」、「破碎版謝征遇見了治癒版何蘇葉，光想像這畫面都是心臟狂跳」。

以下盤點必知亮點：

・幕後團隊加分，張凌赫人生帥出新高度：

導演曾慶杰對鏡頭語言的講究引爆討論，「一個會拍演員優勢的導演也很重要」、「知道觀眾要看什麼的厲害導演」、「燈光師應記大功！」「打光也差超級多，光線能毀了一個人」、「鄧凱也演過很多男二男三，臉沒變，但帥度整個大升級，氣質都變好了」、「逐玉裡真的帥到沒天理+1」、「曾導拍成這樣，叫我以後怎麼看別導拍的？」「這個導演很愛他，他的畫面都幾乎給我慢動作+側臉」。造型師更因眉毛與巧妙的瀏海設計獲得好評，網友對比《蒼蘭訣》時期分析：「謝征不論束髮或披髮都有兩搓小瀏海，修飾臉部線條更浪漫瀟灑」、「逐玉播出後《歸鑾》導演壓力山大一個晚上只拍一個鏡頭，演員們天天熬大夜，寧娘也在這部戲演凌赫姪女」。

・社群引爆夫妻、情侶間的另類互動：

網友以「當你老婆《逐玉》中毒，幻想張凌赫幫你刮痧？」為題拍攝短片獲得廣大迴響；也有脆友發文：「【張凌赫你欠我一個道歉】我老婆開始追了一部劇，就此佔領了我的修煉聖域！⋯張凌赫，逆天大長腿＋帥到沒朋友的破10分Face⋯我就差沒拿條抹布給老婆擦一下流一地的口水」，貼文引來網友拍拍留言「你想不到的是，完結篇之後，又再重刷一次」、「建議和太太一起追，增進話題和互動，解鎖你的人生日常的任務」、「逐玉真的造成很多家庭怨夫」等玩笑式討論。

無論是角色魅力、製作加分或社群擴散，《逐玉》還沒播完，張凌赫社群已漲粉逾400萬，成功從作品升級為現象級話題！

▲張凌赫10大角色盤點。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）