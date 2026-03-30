五月天嗨慶329成團日！　阿信突放話新專輯交給她

▲五月天歡慶成團日。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

五月天29日帶著《回到那一天》25週年巡迴演唱會來到香港啟德主場館，和全球歌迷一起共渡生日，瑪莎說：「這日子不光屬於五月天也屬於五月天朋友們，謝謝大家陪我們度過這樣的日子，也謝謝大家陪伴。」阿信感性地說：「如果說演唱會不是一台時光機，而是提款機的話，那提出來的都是人的一份真心，有最精彩舞台和燈光，和讓你們每個人都過得開開心心的maydayland。」

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▲▼ 五月天和全球歌迷一起共渡生日。（圖／相信音樂提供）



在五月天音樂時光機中，2006年發行《為愛而生》專輯中最後一首〈胎音〉裡收錄了剛呱呱墜地的「小玫瑰」劉芯妤的第一聲哭聲，那一年她加入了五月天，這次也在五月天的生日週擔任嘉賓，和五月天一起慶生。當劉芯妤一出場，全場尖叫聲不絕於耳，接著她帶來〈愛情的模樣〉和自己的創作曲〈朋友而已〉，台下歌迷聽得如痴如醉，阿信對她的創作也給予肯定，對小玫瑰說：「小玫瑰你會寫歌，那第10張專輯交給妳了，謝謝！」逗笑歌迷。



在唱到〈笑忘歌〉時，五月天搭上「FLY TO 25TH 專機」，隨著歌迷一聲聲的安可聲，五月天再次降落在啟德主場館，大唱演唱會的第一首〈OAOA〉，阿信說：「約在最近的未來，下次見面會有改變和最初的不變！」此次演唱會捐出500萬港幣獻給香港本地需要幫助的所有小朋友，和你們一起，讓世界變得更好。

