韓大咖翻譯家遭挖出「2次性犯罪前科」！　知性暖男人設崩壞

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韓大咖翻譯家黃石熙遭挖出「2次性犯罪前科」！　知性暖男人設崩壞

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓知名翻譯家黃石熙（황석희）曾翻譯過《死侍》等260多部大片，在翻譯界擁有相當地位，也曾出演過許多節目。怎料，他30日被爆出有兩次性犯罪前科，知性形象一夕崩壞，引發熱烈討論。

▲▼韓大咖翻譯家黃石熙遭爆「2次性犯罪前科」。（圖／翻攝自YouTube）

▲黃石熙曾登上劉在錫主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（圖／翻攝自YouTube）

根據韓媒《Dispatch》報導，黃石熙曾於2005年在街頭從背後抱住女性，並推倒對方進行猥褻，還試圖對制止的另一名女性造成傷害，遭判處有期徒刑1年6個月，緩刑2年。而在他結婚兩年後的2014年，他於進行影像翻譯講座期間，竟又與學員飲酒後前往汽車旅館犯下「準類似強姦（準以性器以外之物進行性交）」罪名，過程中還涉及非法拍攝。不過，當時法院考量其家庭因素，判處他有期徒刑2年，緩刑4年。

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▲▼韓大咖翻譯家黃石熙遭爆「2次性犯罪前科」。（圖／翻攝自IG）

▲黃石熙被挖出有兩次性犯罪前科。（圖／翻攝自IG）

黃石熙因生動翻譯《惡棍英雄：死侍》等作品聲名大噪，近年更透過出書、演講建立起專業的「人生導師」形象。諷刺的是，他過去常在社群公開談論性別問題，曾直言「承認韓國男人無法從『厭女』中解脫」，正義感十足的發言深獲大眾信賴。再加上他是一個女孩的父親，如今爆出兩度性侵前科，其暖男形象顯得極其尷尬，也讓粉絲難以接受。

而爭議爆發後，黃石熙稍早透過社群發布立場，坦言目前正與律師針對相關事項進行研議。他強調，若報導中包含「與事實不符的部分、未經證實的內容」，或超出法律範圍的表達方式，將考慮要求更正並採取應對措施。

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黃石熙

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