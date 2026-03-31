射穿景甜心臟！陸劇男神戀愛腦升級　誤殺摯愛「奉獻自己換重生」

記者黃庠棻／台北報導

由景甜、張晚意主演，改編自同名小說的古裝陸劇《似錦》，講述東平伯府四小姐姜似（景甜飾）前世因家道中落而受盡羞辱，在與榮陽長公主對峙時，被所愛之人余七（張晚意飾）一箭射中心口身亡，余七因誤殺摯愛痛不欲生，選擇奉獻自己的生命與記憶，換回對方重生的機會。

▲《似錦》由景甜、張晚意主演。（圖／東森提供）

重生後的姜似遇上少年余七，兩人解開前世誤會，攜手改變姜家的不幸，該劇於31日晚間8點東森超視、晚間10點東森戲劇台首播。

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預告中揭露《似錦》最虐心也最動人的伏筆，姜似之所以能帶著前世記憶重生，全因余七動用南疆古術「以己之命，換所愛之人再生之機」，為了守護愛人重返十年前，即便過程中伴隨著失憶與難以想像的代價，但靈魂深處的本能依然只為景甜一人動心，將他對女主角跨越生死、毫無保留的極致深情展露無遺。

▲《似錦》由景甜、張晚意主演。（圖／東森提供）

從《柳舟記》與王楚然的「宿敵之戀」、《錦繡安寧》與任敏的「偽骨科之戀」，再到《似錦》與景甜的「跨世宿命之戀」，張晚意多以深情、甚至帶點「戀愛腦」的反差形象緊抓觀眾視線。

▲《似錦》由景甜、張晚意主演。（圖／東森提供）

劇中，張晚意與景甜從初期的互相試探到後期的雙向奔赴，不僅有兩世守護的深情虐戀，張晚意也貢獻了極大的「反差萌」笑點，在外，他是鐵面無私、令人聞風喪膽的辦案機器，但只要一靠近景甜，就立刻化身「護妻狂魔」，兩人絕佳的默契和演技也讓不少劇迷大讚根本是「天選CP」。

▲《似錦》由景甜、張晚意主演。（圖／東森提供）

談及接下角色的契機，景甜坦言被劇本吸引，加上得知男主角是張晚意，所以決定接演。兩人雖是首次合作，景甜對他讚譽有加「我有看過張晚意的一些作品，覺得他對於角色的刻畫真的很棒，詮釋能力很厲害。張晚意本人其實挺幽默的，在現場很會帶氣氛，跟他一起拍戲真的很開心。」

▲《似錦》由景甜、張晚意主演。（圖／東森提供）

景甜曾在受訪時提及自己很喜歡「姜似」這個角色，如果現實生活也有機會能夠重來一遍的話，還是會想要當演員，但若是要選不同職業的話「最想開一間美食店，因為自己比較愛吃。」

▲《似錦》由景甜、張晚意主演。（圖／東森提供）

《似錦》完美融合了懸疑探案、宅鬥逆襲與極致虐戀，其中最讓粉絲津津樂道的，莫過於男女主角之間錯綜複雜的「雙重三角戀」，張晚意不僅要忙著辦案護妻，還要隨時防備崔航飾演的情敵「甄珩」挖牆腳，兩個男人的「爭寵」對決，為這部復仇爽劇增添許多輕鬆笑點。

然而感情路上的考驗不僅於此，出身高貴的心機女崔明月（徐好飾）對余七因愛生恨，仗著皇室勢力狂傲跋扈，屢次試圖除掉姜似，這場夾雜著權謀算計、高能反轉與極致深情的修羅場，絕對令觀眾欲罷不能。《似錦》3/31起週一至週五晚間8點東森超視33頻道、晚間10點東森戲劇40頻道全台首播。