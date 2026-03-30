專訪／楊銘威被帶去冰櫃「參觀20具大體老師」愣住　下一秒更震撼

記者黃庠棻／專訪

大愛劇《以身相許》在醫療劇中開闢出全新題材，由徐國倫製作，徐輔軍執導，楊一展、黃姵嘉、楊銘威、范逸臣詮釋與生死打交道的職人，是全臺灣第一齣以大體捐贈為核心的醫療職人劇。近日，楊銘威露面接受《ETtoday星光雲》專訪時，也分享了拍片心得。





▲《以身相許》是全臺灣第一齣以大體捐贈為核心的醫療職人劇。（圖／大愛電視提供）

楊銘威近日為了新作《以身相許》，接受《ETtoday星光雲》專訪，當時的他與方志友的婚變謠言還沒曝光，但整個人的心情、狀態看起來並無異樣，談起當時拍攝的點點滴滴仍保持幽默態度分享，談及接演原因，他透露因為該戲是一部描寫無語良師的故事，認為相當具有意義。

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▲楊銘威演出大愛劇《以身相許》。（圖／記者李毓康攝）

在《以身相許》劇中，楊銘威飾演模擬醫學中心遺體捐贈組組長「張純樸」，在拍攝之前他有特地跟本尊見面、聊天，笑說對方是「像菩薩一樣的存在」，加上戲劇內容的題材本身比較沈重，最難的便是「不能太嚴肅，也不能太開玩笑，要好好拿捏」。

▲楊銘威演出大愛劇《以身相許》。（圖／記者李毓康攝）

事實上，《以身相許》就是在學校裡取景，拍攝期間本尊也都會在演員旁邊上班，楊銘威笑說「在本尊面前演他們真的很難」，雖然好處是有疑問可以直接去問本人，但就算好奇也要有分寸，不能讓對方有「挖隱私」的感覺，但他強調「下了戲之後就可以開玩笑了」。

▲楊銘威演出大愛劇《以身相許》。（圖／記者李毓康攝）

談起跟本尊「張純樸」的初次見面，楊銘威仍舊歷歷在目，他回憶當天只是拜訪而已，對方就馬上帶著他到存放大體的冰櫃去參觀，直呼「裡面有20幾位大體老師，牆上都會有照片」，看完冰櫃之後又到隔壁參觀塔位，他說道「對老師來說這些是日常，但對我來說真的很震撼」。

▲楊銘威演出大愛劇《以身相許》。（圖／記者李毓康攝）

私底下，楊銘威也為與原型角色張純樸聊天，因為對方童年的成長回憶不太快樂，所以現在自己當爸之後也不太會跟女兒相處，雖然兩人都會聊天，但他並不會跟對方分享育兒經，都是以輕鬆閒聊為主。

▲楊銘威演出大愛劇《以身相許》。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，《以身相許》劇中也有不少為了追尋夢想放棄一些好機會的故事，楊銘威坦言自己現實生活中沒有遇到類似經驗，但回想起國中有機會可以去美國念書，當時爸爸有些安排，結果他被母親勸退，笑說「現在我很後悔」。

▲《以身相許》是全臺灣第一齣以大體捐贈為核心的醫療職人劇。（圖／大愛電視提供）



此外，《以身相許》其中一個成為大體老師的個案中，有位因為誤觸水塔電流而過世，楊銘威被問到人生中有沒有強烈感受到「人生無常」的時刻，他收起幽默個性，皺眉回答「當然有呀，像是小鬼、明金城都是」，雖然好友已經過世多年，但當時收到突如其來噩耗的心情仍讓他深感惋惜，認為就是要把握當下、好好體驗人生。