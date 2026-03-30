今年最爽《他們要殺你》想把總統府當邪教總部？陶朱隱園排第二

文／電癮好選喆、圖／華納提供

《他們要殺你》是一部2026年美國動作喜劇恐怖片，由基里爾·索科洛夫（Kirill Sokolov）執導，索科洛夫和艾力克斯·李維克（Alex Litvak）共同撰寫劇本，薩琪·畢茲、麥哈拉·哈羅德、派特森·約瑟夫、湯姆·費頓、海瑟·葛拉罕以及派翠西亞·艾奎特主演。劇情講述一名女子應徵紐約市一棟神秘公寓的女傭，卻發現那是充滿陷阱的邪教巢穴，而自己將會成為邪教信徒手中的下一個獻祭品。

由《牠》安迪馬希提最新監製作品，「死侍女星」薩琪畢茲、「跩哥馬份」湯姆費爾頓，以及奧斯卡得主派翠西亞艾奎特主演，片中各種死法千奇百怪，血漿狂噴、腦洞大開，尺度直逼肉體極限，讓觀眾感受到大銀幕的極限快感。

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一名年輕女子（薩琪畢茲 飾）必須在惡魔邪教操控下的威吉大樓熬過一晚，逃過神秘扭曲的死亡陷阱巢穴，否則就會成為下一個祭品。恐怖片經典《牠》名導安迪馬希提坐鎮監製，與創意十足的導演基里爾索科洛夫攜手合作，打造出宛如一場史詩般的恐怖、驚悚、喜劇之戰，交織著殺戮與邪惡的黑色幽默，更以獨特另類的狂放姿態震撼登場。