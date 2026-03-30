野生TWICE玩迪士尼　子瑜「黑絲熱褲+大長腿」掀暴動

▲周子瑜一身「黑絲熱褲+大長腿」超辣背影，讓粉絲立刻認出。（圖／翻攝自小紅書）

圖文／鏡週刊

韓國大勢女團TWICE剛在台北大巨蛋連唱三場炸裂全場，旋風席捲台灣後，大部隊馬不停蹄趕赴美國準備繼續巡演。就在ONCE們還沉浸在演唱會的回憶中時，1張野生TWICE現身美國奧蘭多迪士尼樂園的照片在社群平台上瘋傳，瞬間引爆話題！其中最吸睛的莫過於成員子瑜，她一身「黑絲熱褲+大長腿」超辣背影，讓網友驚呼：現在飛過去還來得及嗎？

有幸運粉絲分享了在奧蘭多迪士尼偶遇TWICE的照片，興奮寫下：「twice子瑜 Sana Momo 娜璉現身奧蘭多迪士尼」。照片中，4位成員難得展現私下休閒一面。網友一眼認出背對鏡頭、穿著黑色連帽衫、超短熱褲搭配紅鞋及黑色絲襪的就是子瑜。

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這張背影照迅速在台灣社群炸開，ONCE們紛紛留言驚嘆：「子瑜太辣！很多媽粉會哭哭」「誰敢再給我嘴子的身材，簡直好看的要命」「子瑜這辣翻人的大長腿 美國空氣果然不一樣」。甚至有粉絲化身「亞洲父母」急喊：「不行！NO！！褲子太短了！！NO！！！」，立刻被其他網友回擊：「不是褲子太短，是子的腿太長」。

除了驚豔於子瑜的好身材，眼尖粉絲也發現其他亮點。被子瑜稍微擋住、戴著草帽露出高挺鼻梁的疑似是Sana；而在另一張照片中，穿著藍色上衣正在排隊買爆米花的Momo，更被調侃「阿桃（Momo）不是在吃就是在吃的路上」。看著偶像難得在國外放鬆，粉絲紛紛獻上祝福：「平等的嫉妒每個巧遇她們的人，但又好開心她們可以在國外稍微放鬆一下」。

▲Momo被調侃不是在吃就是在吃的路上。（圖／翻攝自小紅書）

不過，在歡樂的迪士尼行背後，TWICE目前的巡演隊伍卻是傷兵滿滿。所屬公司JYP娛樂已證實，成員多賢因「疲勞性骨折」將全面暫停活動專心休養；而另一位成員彩瑛也突發腰部不適，目前留在韓國接受檢查。兩人皆遺憾缺席後續的北美巡演，公司強調將以藝人健康為最優先考量。

而對於台灣粉絲來說，最令人期待的消息莫過於《KKBOX風雲榜》日前宣布第21屆將於6月13日在台北小巨蛋登場，入圍「年度百大風雲歌手」的TWICE竟罕見在官方IG轉發相關貼文，讓粉絲瘋狂猜測是否會兌現大巨蛋演唱會上「很快再回來」的承諾。對此，KKBOX回應表示出席藝人名單仍在洽談中，雖未正面證實，但語帶保留也給了粉絲無限期待。



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