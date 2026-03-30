李榮浩版權風波燒到華晨宇　他遭影射《滑板鞋》侵權嗆：冷飯又炒

記者蔡宜芳／綜合報導

李榮浩和單依純的版權糾紛鬧得沸沸揚揚，掀起各界關注，而沒想到這場風波還燒到另一位歌手華晨宇身上。以《我的滑板鞋》爆紅的龐麥郎，30日影射華晨宇改編自己的歌曲涉及侵權，對此，華晨宇方也火速做出回應。

▲華晨宇在2016年改編龐麥郎的《我的滑板鞋》。（圖／翻攝自微博／華晨宇yu、我的滑板鞋龐麥郎）

華晨宇在2016年於綜藝節目《天籟之戰》中，對《我的滑板鞋》進行改編，之後發行了《我的滑板鞋2016》一曲。對此，龐麥郎曾在2019年公開聲稱「只授權改編，未授權商業演出」，暗指華晨宇沒有取得授權，不過，在華晨宇方發聲說明《我的滑板鞋2016》的改編和發行一切合法之後，龐麥郎也改口道歉。

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▲▼華晨宇和龐麥郎雙方當年對於《我的滑板鞋2016》版權做出的聲明。（圖／翻攝自微博）

只是沒想到，龐麥郎30日轉發李榮浩指控單依純改編演唱《李白》侵權的微博，並直接標記華晨宇，疑似又在暗示《我的滑板鞋》版權一事。對此，華晨宇工作室直接曬出當年雙方的聲明，冷回表示：「冷飯又炒，不再回應！」

▲龐麥郎疑似再次暗指華晨宇侵權。（圖／翻攝自微博）

▲華晨宇工作室回應。（圖／翻攝自微博／華晨宇工作室）

事實上，龐麥郎的《我的滑板鞋》一曲，早將全部版權售予其經紀公司北京華數文化傳媒公司（華數傳媒），失去對作品的直接控制權。而華晨宇推出的《我的滑板鞋2016》，是於2017年從華數傳媒合法購得改編權，收錄至個人專輯。因此龐麥郎此次突然發難，被多數網友認為是在蹭流量。

▲龐麥郎在華晨宇工作室回應後，再次轉發李榮浩的微博。（圖／翻攝自微博）