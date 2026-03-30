「紅毯女王」千黛亞深V辣翻羅馬！　借奧斯卡影后舊衣…藏超甜細節

記者黃庠棻／台北報導

由今年「最有火花」銀幕情侶之一的羅伯派汀森（Robert Pattinson）和千黛亞（Zendaya）浪漫合體的愛情喜劇《抓馬戀人》（The Drama），即將在本週四（4/2）於台灣浪漫獻映。

▲《抓馬戀人》千黛亞（下）與羅伯派汀森（上）首度共同演出。（圖／采昌提供）

本片的宣傳無敵國際化，繼分別在美國洛杉磯、法國巴黎舉辦首映之後，導演克里斯多佛博格利（Kristoffer Borgli）再度率領男女主角，在上週五（3/27）到義大利羅馬出席盛大首映。

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▲羅伯派汀森、千黛亞到義大利參與《抓馬戀人》首映。（圖／采昌提供）

千黛亞再度發揮「紅毯女王」超高衣Q，延續向西方婚禮致敬的造型主題，向被譽為「舊衣重穿最佳典範」的「奧斯卡影后」凱特布蘭琪（Cate Blanchett），借用她曾經兩度亮相紅毯的收藏禮服，以立體與結構設計感十足的黑色深V造型登場，瞬間吸引觀眾目光。

▲羅伯派汀森、千黛亞到義大利參與《抓馬戀人》首映。（圖／采昌提供）

此外，台灣片商也在上週六（3/28）特地挑選大好吉日舉辦「結婚好日放映會」，吸引超過五百多位觀眾化身片中男女主角家屬共襄盛舉，不僅與這對「新人」合影，更有喜糖、婚禮小物、婚禮拍貼畫報等好康，有看、有吃又有拿，讓影城彷彿變成一場「最抓馬」的婚宴會場。

▲羅伯派汀森、千黛亞到義大利參與《抓馬戀人》首映。（圖／采昌提供）

在羅馬首映會上，千黛亞延續向「新娘身上要有舊東西、新東西、借來的東西與藍色東西」西方婚禮習俗致敬的造型主題，向被譽為「舊衣重穿最佳典範」的「奧斯卡影后」凱特布蘭琪，借用對方曾在2022年美國演員工會獎，以及2025年威尼斯影展時亮相的收藏禮服，以大膽深V造型現身紅毯，胸前搭配不規則雕刻寶石，立體與結構感十足，瞬間吸引觀眾目光。

▲《抓馬戀人》千黛亞與羅伯派汀森首度共同演出。（圖／采昌提供）



這部由羅伯派汀森與千黛亞浪漫共演，打破傳統愛情喜劇框架，以黑色幽默探索現代愛情的年度話題新片《抓馬戀人》，即將在本週四（4/2）於台灣浪漫獻映。

本片劇情描述某個秋日午後，查理（羅伯派汀森飾）在咖啡廳被專注在讀書、戴著耳機的艾瑪（千黛亞飾）深深吸引。手足無措的他，鼓起勇氣上前搭話，卻因艾瑪一時沒聽清楚，讓這場邂逅意外地笨拙又可愛，瞬間成為災難級的浪漫開場。

▲《抓馬戀人》千黛亞與羅伯派汀森首度共同演出。（圖／采昌提供）

不過，命運卻從這一刻起，悄悄牽起了兩人的緣分，從燭光晚餐的悸動、在書店裡的甜蜜窩心時刻，直到在深夜博物館獻給彼此的第一個吻…。兩年日子當中，他們共享無數笑聲與心動時刻，深信彼此就是生命中那個「對的人」，並決定攜手步入婚姻的嶄新篇章。

就當婚禮如火如荼籌備之際，一場與好友夫妻麥克（馬蒙杜亞提飾）與瑞秋（艾拉娜海姆飾）的聚會，原本只是輕鬆相聚試酒，麥克與瑞秋卻在這時提議大家各自說出「自己做過最糟糕的一件事」。

當輪到艾瑪坦白她那段不為人知的過往時，這個震撼全場的秘密，不僅讓眾人難以置信，更讓查理開始重新審視彼此的關係。在「我願意」的這條路上，他們的愛情，即將面臨前所未有的考驗…。