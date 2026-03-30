袁艾菲認了「常跟老公有爭執」！難過吐原因：為什麼不像我對他那樣對我？

記者潘慧中／綜合報導

袁艾菲30日在社群網站坦言，這趟美國之旅和老公很常有爭執，最近一次是她希望對方陪同參加活動，卻換來老公脫口「沒興趣」的回應，讓她陷入低潮，「我感覺到有大部分我不是在氣他，我是在氣自己說：為什麼沒有人可以像我對待別人那樣的對待我呢？」

▲袁艾菲發長文吐露心聲。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）



旅途爭執導火線曝光 老公「沒興趣」讓袁艾菲心碎

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袁艾菲還原最近一次和老公爭吵的原因，源於她內心希望老公能陪同參加某活動，但詢問後，對方雖表示可以載她去，卻直言自己對該活動「完全沒有興趣」。儘管老公補充說「如果妳要我陪就說，我可以陪妳」，但這番話仍讓她感到相當難過。

習慣性體貼卻換來失望 袁艾菲自省：為什麼他不像我對他那樣？

袁艾菲回憶過去曾多次發生類似狀況，但她從來不會對老公說出「我對這個活動沒有興趣，如果你要我陪可以說」這類的話，因為她知道一旦說出口，對方就不會要求她陪同。為了顧及老公的期待，她總是直接爽快答應。她理解雙方本是不同個體，但仍不禁感到難過：「為什麼他都不會像我對他那樣對我呢？」這麼想的同時，卻又糾結，「其實誰規定一定要對對方付出百分之百，對方也要回饋你百分之百？」

▲袁艾菲分享最近一次和老公吵架的原因。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）



精確感知他人情緒卻受傷 袁艾菲感嘆：沒被照顧感受會憤怒

在關係中，袁艾菲自認一向能精確感知對方的需求與情緒，為了避免對方受傷或失望，她大多會順著對方的意思走，甚至不曾說出拒絕的話，「我一直在這樣子的生活著，所以當我同等的沒有感覺到被照顧感受時，久而久之就會覺得異常的憤怒。」接著，她意識到自己似乎過度將期待重押在對方身上，卻忘了如何用那份照顧他人的用心來對待自己，進而陷入情緒的死胡同。

憤怒背後的真相是「氣自己」 袁艾菲吐露：真心付出卻被利用

袁艾菲進一步剖析，她發現自己大部分並不是在氣對方，而是在氣自己，「為什麼沒有人可以像我對待別人那樣的對待我？」她疑惑自己常常真心待人，卻總得不到相同回報，有時甚至還要面臨被利用、被侵犯界線或被傷害的處境。

▲袁艾菲其實更氣自己。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）



界線與體貼間的兩難 袁艾菲發問：重視自己就是傷害別人嗎？

對於該如何重視自己，袁艾菲陷入兩難。她明白應該表達真實的情緒與界線，卻往往因為不忍看到對方流露出失望、悲傷的氛圍而選擇忍耐，這讓她很苦惱，「到底應該要怎麼在這種，很難用言語形容的狀況中來好好的重視自己，對自己好？到底該怎麼做？但在這個狀況重視自己的另一面，不就是傷害別人嗎？」

▲▼袁艾菲2019年結婚。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）



學習「恩寵法則」遇瓶頸 袁艾菲自嘲：辦不到無條件的愛

最後，袁艾菲透露正嘗試透過影片學習「恩寵法則」，思考是否該無條件付出所有的愛。然而她直呼這真的「好難」，坦承自己無法做到無條件愛自己與愛別人，依然會因為得不到回報而覺得不平衡，「這種神性真的太偉大！臣妾辦不到啊！難怪我就只是個普通的人類哈哈哈哈哈哈。」

袁艾菲IG全文：

這次的旅程中，我很常跟老魚有爭執，最近爭執的點是有一個活動，我心裡希望他可以陪我去，但我問他的時候他說：他可以載我去，他對這個活動完全沒有興趣，但如果我要他陪我去就說，他可以陪我。

聽完這番話的時候，蠻難過的，因為其實有很多次類似的狀況發生，就算他沒有開口我也從來沒有拒絕他，我從不會對他說：我對這個活動沒有興趣，如果他要我陪他可以說。因為我會知道：如果我這麼說，他就不會要我陪他去了，但他其實心裡是想要我陪的，我會直接省略這個過程，說：好啊，走吧！

我理解，這就是我們兩個是不同個體所產生的狀況，但可能還是會很難過：為什麼他都不會像我對他那樣對我呢？可是其實誰規定一定要對對方付出百分之百，對方也要回饋你百分之百？其實表達出自己的意見並沒有不好，但不知道為什麼，我也不一定要他陪我去，卻還是會覺得在這麼小的事情被拒絕上感到很悲傷。

同時我也會疑惑，因為我一向能知道，如果說出了什麼話，對方就會被傷害或感到失望。所以從來不會說出拒絕的話，也大部分的意思會照著對方想要的樣子走，即使對方沒有說，我還是可以感覺的出來，我一直在這樣子的生活著，所以當我同等的沒有感覺到被照顧感受時，久而久之就會覺得異常的憤怒。

可是我發現好像忘記了，該如何用照顧對方的那份用心跟愛來同等對待自己，好像把期待都重押在對方身上，但到底該怎麼做呢？就是我感覺到有大部分我不是在氣他，我是在氣自己說：為什麼沒有人可以像我對待別人那樣的對待我呢？（抱歉這句話很繞口，但必須就得這麼表達。）為什麼我常常真心的對待別人，可是總沒有受到相同的回報，甚至有時候還要被利用、被侵犯界線、被傷害？

我常常在很兩難之中，知道本來就應該表達自己真實的情緒跟界線，但很常因為不想感受到對方那種失望悲傷難過的氛圍，所以忍耐。我到底應該要怎麼在這種，很難用言語形容的狀況中來好好的重視自己，對自己好？到底該怎麼做？但在這個狀況重視自己的另一面，不就是傷害別人嗎？

知道自己做不到之後，我有想過還是就真的無條件的付出所有的愛對方吧？最近上的課程跟看的YouTube影片有提到恩寵法則，我也在了解跟學習中，但是真的好難！我好像沒有辦法做到無條件的愛自己跟愛別人，我還是會因為沒有得到回報而覺得很不平衡，這種神性真的太偉大！臣妾辦不到啊！難怪我就只是個普通的人類哈哈哈哈哈哈 有人是可以辦得到的嗎？如果有可以跟我說訣竅，我會非常感激。