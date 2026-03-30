SJ圭賢音樂劇襲台！最癡情《維特》台灣看得到　特典海報超值收藏

記者吳睿慈／台北報導

韓流藝文盛事，震撼感官來襲！南韓浪漫音樂劇《愛的迫降：旗艦版》首度空降台灣大銀幕之後，4月將再迎來2部巔峰神作，由Super Junior圭賢領銜主演的純愛經典《維特》，4月10日起將於全台3家秀泰影城限定上映，隨票加贈獨家特典海報，更推出保證獲得上映特典及紀念票券的超值「聯合套票」，極具收藏價值，其中《維特》附贈的「摯愛永存」花香海報包覆雋永百合香氛，持久留香。

▲圭賢以細膩演技與穿透靈魂的嗓音，化身文學史上最癡情的「維特」。（圖／甲上提供）

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▲《維特》上映特典「摯愛永存」花香海報包覆雋永百合香氛，持久留香。（圖／甲上提供）



《維特》改編自18世紀德國文豪歌德震撼文壇的巔峰之作，自2000年在韓首演以來，便以極致的浪漫主義色彩橫掃劇場界，累積百萬人次動容見證。美聲男神SJ圭賢以細膩深情演技化身文學史上最癡情的「維特」，蔚為經典，適逢他出道20週年，這部由他傾力詮釋的經典代表作宣告重返大銀幕。音樂劇預計在4月10日躍上大銀幕。

南韓神級音樂劇《英雄：旗艦版》接力在4月17日上映，此版本為15週年製作規模全面升級的「旗艦版」巔峰之作。由音樂劇王者鄭成華領銜主演，攜手實力派影星鄭在恩、金道亨，展現穿透靈魂的極致唱功與表演，重現 1909 年哈爾濱義舉的壯烈時刻，159分鐘大銀幕沉浸式體驗，音樂與戲劇層層交織的情感爆發，打造出撼動靈魂的史詩體驗。

▲神級原創音樂劇《英雄：旗艦版》4月17日起接力上映。（圖／甲上提供）



《維特》及《英雄：旗艦版》將接力於台北欣欣秀泰、台中文心秀泰、高雄夢時代秀泰影城限定上映，同步推出超值「韓國音樂劇聯合套票」，以極具收藏價值的限量紀念票券及《維特》摯愛永存花香A3海報、《英雄：旗艦版》A3海報，邀請全台觀眾進入沉浸式的大銀幕劇場體驗，聯合套票預計在4月8日開賣，全台限量200套，數量有限，售完為止。