「電玩之神」小島秀夫狂讚《極限返航》！萊恩葛斯林新片票房破96億

記者黃庠棻／台北報導

萊恩葛斯林主演的年度科幻動作鉅片《極限返航》全球票房持續飆升，目前已正式突破3億美金（約台幣96.12億元），強勢蟬聯全球雙週票房冠軍。亞洲市場表現尤為亮眼，累積票房已達3,670萬美金，並持續快速成長，帶動整體票房預測全面上修。

▲《極限返航》票房持續攀升。（圖／索尼影業提供）

其中IMAX影廳貢獻高達5960萬美金（約台幣19.09億元），占比達20%，顯示大銀幕觀影體驗深受觀眾青睞。在口碑與市場動能持續推升下，業界預估最終全球票房有望上看5.8億美金（約台幣185.83億元），後續走勢備受期待。



在台灣市場，《極限返航》同樣展現驚人後勁。上映第二週末以新台幣2,400萬元穩居票房第2名，較首週末逆勢成長+7%，顯示口碑發酵帶動觀影熱度持續升溫。目前全台累積票房已達6,580萬元，並持續上修最終票房。

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▲《極限返航》票房持續攀升。（圖／索尼影業提供）

隨著社群討論持續延燒，不少影迷紛紛二刷、三刷甚至五刷支持，更帶動IMAX與各式特殊版本場次熱賣。其中高規格影廳（PLF）貢獻高達40%票房，包含IMAX、ScreenX、4D與Dolby Cinema，顯示沉浸式觀影體驗成為推動票房的重要關鍵，也成功掀起多刷觀影熱潮。



電影的影響力更延伸至出版市場，書商三采文化表示，電影上映後電影同名小說書衣版首刷3000本銷售一空外，已連續緊急再版3次。顯示《極限返航》成功帶動觀眾在觀影後延伸學習與閱讀的興趣，形成難得的跨產業效應。

▲《極限返航》票房持續攀升。（圖／索尼影業提供）

此外，片中角色「ROCKY（洛基）」在觀影後也成為觀眾討論焦點，看完電影後喜愛度爆表，社群熱度持續飆升。片商也順勢推出限量應援商品，為即將到來的春節連假應戰。



《極限返航》至今仍舊在知名電影評論網站爛番茄維持95%新鮮度與96%觀眾爆米花指數，IMDb網站上則獲得8.5高分評價。台灣觀眾口碑同樣亮眼，在LINE電影平台維持9.1高分，被譽為「《星際效應》後最值得一看的科幻神作」。

知名導演艾德格萊特也大讚「炫目驚艷、卻又極具人性深度的史詩之作，每一個製作細節都令人嘆為觀止！」被影迷戲稱為觀影風向球的「電玩之神」日本遊戲設計師小島秀夫，也在社群上給予肯定「在地球、人類，甚至未來都彷彿崩壞的此刻，《極限返航》正是一部不容錯過的強勢回歸之作」。《極限返航》現正熱映中。