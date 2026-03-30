Tiffany結婚後「婆婆超寵她」　害羞曝婆媳日常：我收到滿滿的愛

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團少女時代成員Tiffany（蒂芬妮）於2月成為人妻，她與老公卞耀漢因合作戲劇《逆貧大叔》結緣，戲劇殺青後感情昇華成戀人，並在日前完成登記。她婚後登上綜藝節目，公開冰箱裡有的小菜，意外透露出婆婆對她的寵愛，做滿小菜放在冰箱裡，害羞表示「我有收到滿滿的寵愛。」首度曝光婆媳相處日常。

▲▼孝淵虧Tiffany有結婚就萬幸了。（圖／翻攝自JTBC YouTube）



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Tiffany近日出演《拜託了冰箱》，登記後正式在公開場合現身，主持人道喜「最近和卞耀漢完成了登記結婚」，她表情害羞並拍拍手，身為好友兼隊友的孝淵則毒舌虧：「有結婚就覺得萬幸了！」來自真實心得感想，她被虧到捂起臉趴在桌上。

▲▼Tiffany冰箱裡都是婆婆的愛。（圖／翻攝自JTBC YouTube）



節目中，Tiffany首次公開自己的冰箱，食物擺得整齊，其中有幾盒用保鮮盒裝的小菜格外顯眼，包含涼拌波菜、玉子燒、炒香菇、炒小魚干等等，冰箱突然出現數道家常菜，孝淵驚呼：「怎麼可能是Tiffany自己做？」於是她害羞解答是婆婆的愛心料理。

Tiffany害羞地喊著婆婆為「媽媽」，並表示「我有收到滿滿的寵愛。」孝淵則是笑得很開心，整個攝影棚充滿新婚的粉紅泡泡。

▲Tiffany害羞告白婆婆「我收到滿滿的愛」。（圖／翻攝自JTBC YouTube）



過去，Tiffany出演廚師金風的節目，首度談及她與老公卞耀漢認識的細節，「拍攝完戲劇《逆貧大叔》後，就覺得他是個非常好的人，如果有可以一直見面的機會就好了，但因為他是很專業的演員，我也很擔心是不是之後就見不到了。」她稱讚老公「是個很有領導能力的人。」兩人不論是工作、電影、時尚方面都有相似的觀點，更重要的是彼此尊重為對方應援，她臉紅回答：「我很幸福。」