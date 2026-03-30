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寧夏夜市被擠爆！李銘順、李國煌親民掃街走不動　星馬粉絲目睹驚呆

記者黃庠棻／台北報導

春季強檔熱血喜劇電影《NO GOOD！歐吉桑》集合三大金獎巨星李銘順、李國煌及許效舜強強聯手，演出歐吉桑大叔瘋狂追夢的熱血故事，由導演張清峰執導，將在4月10日笑爆全台觀眾。

▲《NO GOOD！歐吉桑》李國煌、李銘順兩大天王合體。（圖／萬騰文化創意提供）

▲《NO GOOD！歐吉桑》李國煌、李銘順兩大天王合體。（圖／萬騰文化創意提供）

金鐘視帝李銘順、新加坡喜劇天王李國煌近日為了宣傳新片《NO GOOD！歐吉桑》來台，昨（29）日兩大天王首度合體，與演員林毓家、方甯及導演張清峰前往國父紀念館與粉絲見面，現場湧入大批民眾朝聖，兩大天王在台上一搭一唱妙語如珠，幽默猛虧缺席的許效舜。

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▲《NO GOOD！歐吉桑》李國煌、李銘順兩大天王合體。（圖／萬騰文化創意提供）

▲《NO GOOD！歐吉桑》李國煌、李銘順兩大天王合體。（圖／萬騰文化創意提供）

李國煌打趣地說「長得比較遜色一點，所以沒來！」李銘順說「他講不停，給我很多hyper！」李國煌加碼狂虧「他以為自己的笑話很好笑，我們怕沒禮貌，假假笑一下，他以為真的好笑，繼續講，我們要繼續應酬下去！」李銘順更爆料許效舜很會幫人算命，李國煌幽默接球回「真的很準，他算出我們長得很帥，結果我們近兩年越來越帥，都不用去韓國打『防腐劑』了！」笑翻全場，把電影裡的歡樂帶到現場，氣氛超HIGH。

▲《NO GOOD！歐吉桑》李國煌、李銘順兩大天王合體。（圖／萬騰文化創意提供）

▲《NO GOOD！歐吉桑》李國煌、李銘順兩大天王合體。（圖／萬騰文化創意提供）

《NO GOOD！歐吉桑》近日搶先舉辦口碑試映會，李銘順、李國煌、林毓家、方甯及導演張清峰也到信義威秀影城與影迷見面，林毓家向觀眾介紹自己的角色說「我在電影裡跟爸爸吵架，代表年輕人，有自己的想法。」同門師兄也是片中飾演父親的李銘順笑回「不是鼓勵大家跟長輩吵架喔！」笑翻全場。

▲《NO GOOD！歐吉桑》李國煌、李銘順兩大天王合體。（圖／萬騰文化創意提供）

▲《NO GOOD！歐吉桑》李國煌、李銘順兩大天王合體。（圖／萬騰文化創意提供）

方甯則說「我就是在家裡搞笑，在他們吵架時換個氣氛的潤滑劑！」現場李國煌更率隊驚喜繞行影廳全場，近距離與影迷互動，李國煌笑說「很像在選舉，每人請投我們一票！」不斷炒熱影廳的歡樂氣氛。

▲《NO GOOD！歐吉桑》李國煌、李銘順兩大天王合體。（圖／萬騰文化創意提供）

▲《NO GOOD！歐吉桑》李國煌、李銘順兩大天王合體。（圖／萬騰文化創意提供）

最近《NO GOOD！歐吉桑》宣布即將前往台北寧夏夜市、台中逢甲夜市、高雄瑞豐夜市掃街，立刻在網路上掀起討論。劇組昨（29日）晚間前往第一站寧夏夜市，現場擠得水洩不通，李國煌、李銘順一一向每一個攤販親切打招呼，讓許多攤商驚喜不已，更直呼「超級親民」、「我們都有看你演戲，很會演！」

▲《NO GOOD！歐吉桑》李國煌、李銘順兩大天王合體。（圖／萬騰文化創意提供）

▲《NO GOOD！歐吉桑》李國煌、李銘順兩大天王合體。（圖／萬騰文化創意提供）

沿路上也遇到很多在台的星馬粉絲，面對拍照、簽名有求必應，粉絲感動表示「平常在馬來西亞都見不到，居然在台灣夜市遇到了！」林毓家、方甯則有許多年輕粉絲包圍，他們也親切發送傳單，與粉絲親切玩自拍，導演張清峰也有很多親友團，特地跑來寧夏夜市加油打氣，沿路上劇組不斷被粉絲包圍，多次無法前進，人潮一路跟到演員上車為止，人氣超旺。

▲《NO GOOD！歐吉桑》李國煌、李銘順兩大天王合體。（圖／萬騰文化創意提供）

▲《NO GOOD！歐吉桑》李國煌、李銘順兩大天王合體。（圖／萬騰文化創意提供）

《NO GOOD！歐吉桑》描述因腰傷痛風高血壓被迫退休的憤青攝影師永助（李銘順飾），為人太過囉唆無法和家人和睦相處，因就學問題和兒子賭氣，兩人決定拍影片較量，他拉著在家沒有地位的藥場老闆好友祥林（許效舜飾）和一直無法當導演的萬年副導楚生（李國煌飾），3個對當下忿忿不平的歐吉桑，計畫殺入直播界當網紅，讓現代年輕人重視歐吉桑的存在價值。

▲《NO GOOD！歐吉桑》李國煌、李銘順兩大天王合體。（圖／萬騰文化創意提供）

▲《NO GOOD！歐吉桑》李國煌、李銘順兩大天王合體。（圖／萬騰文化創意提供）

一開始鬧了不少笑話，流量慘兮兮，直到祥林改裝了他的老貨車成為「夢想起飛總部」，為了一圓年少時當偶像歌手的夢想，出迪士可唱跳單曲，編了他們體力負荷不了的洗腦舞，還拍了MV，而這支舞跳得慘不忍睹的MV在網路上竟然爆紅，將他們推上百萬網紅之列，更讓年輕人爭相模仿。

▲《NO GOOD！歐吉桑》李國煌、李銘順兩大天王合體。（圖／萬騰文化創意提供）

▲《NO GOOD！歐吉桑》李國煌、李銘順兩大天王合體。（圖／萬騰文化創意提供）

但各有心思的三人在一次直播上公開大吵，甚至在甕窯雞城大打出手被抓到警察局，人氣鬧沒了，帳號被停權，資金也遭凍結，他們能否放下心中的芥蒂和過於陳舊的觀念，互相協助完成彼此的夢想，暢快活出人生的光彩。

▲《NO GOOD！歐吉桑》李國煌、李銘順兩大天王合體。（圖／萬騰文化創意提供）

▲《NO GOOD！歐吉桑》李國煌、李銘順兩大天王合體。（圖／萬騰文化創意提供）

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NO GOOD！歐吉桑李銘順李國煌許效舜林毓家方甯

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