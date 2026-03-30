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只結婚7個月不意外！　徐寅永離婚2年天真答：大家都知道我會離婚

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手徐寅永（曾譯：徐仁英）是「元祖女團」Jewelry一員，她2023年2月閃婚嫁給圈外企業家，這段婚姻只維持7個月，很快就以離婚收場。她近期恢復幕前活動，首度正面回應當初結婚的原因，坦言當時動念引退，「那時候我也不想繼續活動，想要逃跑，剛好有個很愛我的人，我就想說『我是不是也可以不工作，平凡地度過日子』」，但結婚後就變調了，最終離婚，她也笑著坦言，當時身邊的人早就料到這段婚姻會結束，只有自己不這麼認為。

▲▼ 只結婚7個月不意外！　徐寅永離婚2年天真答：大家都知道我會離婚。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼徐寅永結婚當時其實有動念想引退，遇到深愛她的人決定結婚。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼徐寅永結婚當時其實有動念想引退，遇到深愛她的人決定結婚。（圖／翻攝自YouTube）

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徐寅永當初動念結婚，其實是有引退的念頭，想要安靜地消失，恰好，老公的出現讓她有了新的人生方向，兩人的婚姻只維持7個月。她爽快地承認：「結婚之後什麼都不做，這種結婚生活跟我不合，我還是要出來跑活動，跟別人溝通交流。」無法單純過兩人世界，徐寅永還是想當職業婦女。

▲▼ 只結婚7個月不意外！　徐寅永離婚2年天真答：大家都知道我會離婚。（圖／翻攝自YouTube）

▲徐寅永坦言老公對她的愛「變太快」。（圖／翻攝自YouTube）

老公很愛她因此動念結婚，但徐寅永也說出自己的經歷：「還有從一開始就很愛我的那一面，不要認為它會一直持續下去。」坦言前夫的愛後來變調了，她強調：「愛確實有可能會變，但變得太快了，我連心理準備的時間都沒有。」

▲▼ 只結婚7個月不意外！　徐寅永離婚2年天真答：大家都知道我會離婚。（圖／翻攝自YouTube）

▲徐寅永自虧大家知道她離婚都不意外。（圖／翻攝自YouTube）

徐寅永更幽默透露，當初結婚時，身邊的人早就料到這段婚姻會結束，「在我結婚的時候，他們就知道了，早就知道會離婚」，當她告知朋友說：「我離婚了！」朋友反而告訴她「喔天啊，寅永只有妳自己不知道，妳結婚的時候，大家都知道妳會離婚。」誠實的發言讓全場笑翻。

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徐寅永

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