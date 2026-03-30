吳宗憲開唱「三個女兒台下哭一片」！　吳姍儒感觸告白：我很愛你

記者孟育民／台北報導

「綜藝天王」吳宗憲睽違8年開唱，昨晚（30日）圓滿落幕，場上真情流露數度落淚。女兒吳姍儒也到場力挺，然而看見爸爸情緒潰堤，事後透露說：「是真沒想到他會如此激動，所以我也哭爆！」

▲吳姍儒朝聖爸爸吳宗憲演唱會。（圖／翻攝自吳姍儒IG）

吳姍儒在社群分享，這次意外參與加開場演出，現場氛圍讓她多次回想起過去錄製節目的時光，「有好幾個瞬間，我覺得好像回到《小明星大跟班》的日子。」她更笑說，自己甚至在台下不斷預測父親接下來要說什麼，「結果當然是準準準，畢竟這真的是默契與親生的。」



隨著演唱會進入情緒高潮，吳宗憲細數過去專輯與人生故事，甚至提到1990年將女兒的誕生視為重要里程碑，還當場點名要她起立揮手，讓吳姍儒忍不住在心中吐槽「你很煩捏」。然而笑聲背後，是滿滿情感。她坦言，自己其實常覺得「很懂他又很不懂他」，形容父親像是「生命中的時空旅人（time traveler）」，當晚不只是台上父親落淚，台下三個女兒也同步哭成一片，吳姍儒坦言：「我基本上已經哭到滿臉花，再被他一貫的幽默笑翻。」



演出最後，吳宗憲提到希望世界能多一點愛，也讓吳姍儒深受觸動。她感性寫下：「我很愛你喔爸爸。」短短一句話，道盡父女之間深厚情感。