「瓜爺爺」現身多寶家庭「十寶媽」無奈「真的會瘋掉」

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜Youtube節目《下面一位》，胡瓜到多寶家庭化身陪玩爺爺，從踏進家門那一刻，現場宛如大型幼兒園開放日，笑聲與吵鬧聲此起彼落，讓胡瓜忍不住驚呼：「這像不像幼稚園下課了！」

▲▼胡瓜到十寶家庭幫忙。（圖／下面一位）





如此龐大的家庭規模，十寶媽分享日常生活堪比軍事管理，提到出門前要整隊、分組、點名，小孩們還能自動找到「兩人一組」的搭檔，只不過光出門就要集合半小時，讓胡瓜看了直呼專業：「這根本訓練過吧！」家中執行大的照顧小的，哥哥帶弟弟、姐姐顧妹妹，形成自然的「小幫手制度」，讓媽媽得以稍微喘口氣。但媽媽坦言，真正屬於自己的時間少之又少，頂多只能外出一兩小時，「還是要有一點小確幸，不然真的會瘋掉。」

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▲胡瓜到十寶家庭幫忙，笑說自己一天就受不了了。（圖／下面一位）



問到這麼多小孩，有無發生過遺忘事件？結果曾發生接送時「開車少一個」的驚險插曲。家事方面，每天洗衣至少花上兩小時，一次還得丟8顆洗衣球、搭配香香豆，連胡瓜都看傻：「我這輩子沒看過這麼大陣仗的洗衣方式！」



胡瓜化身家事小幫手，幫忙下廚煮飯、幫十位小孩打飯菜，幫忙裝外出水，面對一整排小朋友，胡瓜也瞬間切換成「孩子王模式」，開始各種逗趣互動，賣萌、娃娃音樣樣來，讓胡瓜直呼真的不簡單。

胡瓜也貼心帶小朋友們出們散步買點心，看到大家排隊領點心，齊聲胡瓜也感性表示：「這個家庭真的很不簡單，是甜蜜的負擔，也是滿滿的愛。」