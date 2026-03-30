快訊／滿島光再婚小9歲模特兒！　曝雙喜訊：我的肚子有新生命

記者張筱涵／綜合報導

日本女演員滿島光於30日透過Instagram發文，正式宣布與模特兒淺野啓介結婚，並同步公開懷孕喜訊，消息一出引發關注與祝福。

▲滿島光和淺野啓介結婚，且肚裡有愛的結晶。（圖／翻攝自Instagram／hikarimitsushima、keisukeasano_）



滿島光以「給大家的一封信」為開頭，與淺野啓介聯名表示：「我們已於稍早提交結婚登記，正式成為夫妻。同時，我的肚子裡也孕育著新的生命。」兩人也提到，近來在親友的支持與溫暖關懷下，將身心健康擺在首位，珍惜這段充滿幸福與奇蹟的時光，希望外界能溫暖守望。

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她在文末感謝一直以來支持自己的粉絲與相關人士，「今後也請多多指教」，並附上兩人的親筆署名與日期「2026年3月30日」，為人生新階段揭開序幕。

從歌手轉型實力派女優 事業歷程亮眼

滿島光1985年出生於沖繩，早年就讀沖繩Actors School，1997年以女團Folder成員身分出道，之後轉型為演員。2009年因電影《愛的曝光》備受矚目，演技廣受好評，之後陸續演出NHK晨間劇《太陽公公》、主演《江戶川亂步短篇集》系列，以及電影《Last Mile》等作品，展現深厚實力。

她於2018年自原經紀公司獨立發展。私生活方面，滿島光曾於2010年與電影導演石井裕也結婚，2016年宣布離婚。此次與淺野啓介結為連理，為再婚喜訊。