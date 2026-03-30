朴敘俊借錢請女友吃豬排　勾起20歲戀愛回憶：每個男人的經歷

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男神朴敘俊睽違7年重返電視劇羅曼史，以初戀題材新作《等待京道》掀起熱議。而真正讓他下定決心接演的關鍵，竟是一場出現在第四集的「炸豬排」戲份。他透露，讀劇本時瞬間勾起自己20歲的情感記憶，過於真實的感情成為他點頭出演的原因。

▲朴敘俊詮釋20歲、28歲與38歲三個人生階段的戀情。（圖／龍華影劇提供）



《等待京道》劇中，朴敘俊飾演李京道，他與元智安歷經長達18年的愛情糾葛，故事在20歲、28歲與38歲三個人生階段之間交錯展開，將青春的悸動、成長的錯過與成熟後的遺憾層層堆疊。兩人歷經兩次分手，卻又因一場突如其來的「婚外戀緋聞」意外迎來命運般的第三次重逢。

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朴敘俊形容，本劇是一部「節奏緩慢卻極度細膩的愛情劇」，比起戲劇化的事件推進，更著重描寫情感在時間流逝中的累積與轉變。透過三次離散與重逢，《等待京道》以貼近生活的步調勾勒出真實的愛情樣貌，引領觀眾隨著角色重新回望那些曾經錯過卻難以忘懷的瞬間。他也表示：「這是一部只有在現在這個年紀才能完成，值得觀眾細細品味、留下餘韻的小品。」

▲▼朴敘俊在劇裡向友人借錢請女友吃豬排，勾起自己的20歲戀愛回憶。（圖／龍華影劇提供）



讓他印象最深刻的「炸豬排」約會，讀劇本時，令他瞬間勾起自己20歲的情感記憶，「那是一種幾乎每個男人都經歷過的感情。」劇中描寫尚未經濟獨立的年輕京道，為了面子向朋友借錢，只想帶女友吃一頓體面的晚餐，卻因對方的體貼與現實壓力引發爭執，青澀又笨拙的愛情樣貌讓他產生強烈共鳴，也因此重新理解整部作品想傳達的情緒核心。

▲元志安首次擔任電視劇主演。（圖／龍華影劇提供）



女主角元志安此次首度擔綱電視劇主演，與大前輩朴敘俊搭檔演出，坦言初期確實感受到不小壓力。為了細膩呈現角色在不同人生階段的變化，她在服裝、髮型與妝容細節上投入大量心思，力求讓人物更貼近真實日常。她也分享，現實中的自己屬於情感豐富、行事較為隨性的性格，與劇中理性且有計畫性的徐智友截然不同，在飾演徐智友的過程中，讓她學會以不同角度思考，也體會到作為演員突破自我、持續成長的樂趣。《等待京道》將於3月31日起，平日晚間7點在龍華影劇台MOD354全台播出。