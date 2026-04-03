4月3日星座運勢／射手牽手共同走過！雙子真摯相伴
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：創意靈活展現
感情：充滿激情火熱
財運：投資眼光精準
幸運色：橙色
貴人：射手
小人：獅子
雙子座 ♊
工作：獲得長官支援
感情：真摯相伴陪伴
財運：投資理智思考
幸運色：綠色
貴人：天秤
小人：天蠍
天秤座 ♎
工作：工作順心順利
感情：勇敢追逐幸福
財運：理財靜心觀察
幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：水瓶
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：思考展現能量
感情：青春朝氣活力
財運：獲利效率提高
幸運色：褐色
貴人：牡羊
小人：天秤
金牛座 ♉
工作：工作按部就班
感情：分享喜悅快樂
財運：投機希望略增
幸運色：海洋藍
貴人：雙子
小人：射手
處女座 ♍
工作：做事有條有理
感情：感受自由飛翔
財運：獲利應憑實力
幸運色：橙色
貴人：獅子
小人：雙子
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：決策果斷精準
感情：溫暖熱情擁抱
財運：適合與人合資
幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
天蠍座 ♏
工作：待人有情有理
感情：平凡生活閃光
財運：懷感恩得好運
幸運色：紅色
貴人：水瓶
小人：牡羊
雙魚座 ♓
工作：能力受到重視
感情：永恆珍藏美好
財運：平衡購物支出
幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：理性看待事務
感情：親密溫馨甜蜜
財運：投資靜心觀望
幸運色：橙色
貴人：射手
小人：處女
獅子座 ♌
工作：企劃獲得肯定
感情：探險發現奇妙
財運：把握分析投資
幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：金牛
射手座 ♐
工作：做事細心謹慎
感情：牽手共同走過
財運：資金分散投資
幸運色：黃色
貴人：天蠍
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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