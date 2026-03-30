炎亞綸高雄唱一半！驚見台下1大咖　嚇到從椅子跳起來

▲炎亞綸紅髮登場。（圖／晴空鳥提供）



記者翁子涵／台北報導

炎亞綸28日在高流舉辦《Ikigai》巡迴演唱會，他以一頭紅髮造型登場飆唱三首動感歌曲，他也幽默自嘲：「40歲了，現在唱完三首快歌要休息一下。」引發全場大笑，他主動邀請觀眾合唱，甚至笑說：「也可以幫我唱。」，更即興開玩笑表示自己是伍佰老師吳俊霖的弟弟吳庚霖，還補上一句：「今天是伍佰的弟弟，但我不是二百五。」引來全場笑聲。

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▲▼ 李國毅、炎亞綸高雄同台合唱掀回憶殺。（圖／晴空鳥提供）



炎亞綸這次邀來李國毅擔任嘉賓，合唱〈我知道〉、〈專屬天使〉與〈二分之一〉，炎亞綸表示彼此演藝生涯長年重疊，過去也常為偶像劇收視率競爭，李國毅則笑回：「原來你在意這些，我不在意。」讓全場笑聲不斷。李國毅也表示一直覺得炎亞綸很勇敢，「做了很多我想做但不敢做的事情」，並笑說：「謝謝炎老闆帶我解鎖一次高流。」

新專輯製作人陳姍妮也特別南下支持，炎亞綸透露得知消息當下從椅子上跳起來備感壓力，他笑說媽媽與姍妮老師是此生被他帶來最多煩惱的兩個女人，他也在台上感性分享：「我其實很感謝這些年的經歷，讓我真的可以有腳底板踏在地上的感覺，更真實地感受真正的自己，也謝謝你們願意來。」並在〈擋不住的太陽〉大合唱中結束演出。

