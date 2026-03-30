大藝春酒綜藝大咖全來了　曾國城撞到暈頭也沒破半顆

記者葉文正／台北報導

大藝娛樂日前盛大舉辦馬年春酒盛會，公司長年製作多檔經典綜藝節目，包括《綜藝大集合》、《天才衝衝衝》與《綜藝新時代》，同時旗下經紀部擁有20多位藝人與歌手齊聚一堂，共同歡慶過去一年的成果。多位資深藝人情義相挺，包含浩角翔起、郭婷筠、賴慧如、陳怡婷、曾瑋中等人皆已在公司深耕超過15年，其中浩角翔起更長達22年，情誼深厚。當晚也特別邀請胡瓜、曾國城、楊繡惠到場同歡，為春酒增添滿滿星光。

▲楊繡惠跟地板進行活塞運動讓眾人大笑。（圖／大藝提供，翻攝臉書）

活動現場安排多段精彩表演，旗下藝人輪番登台帶來歌唱、舞蹈等演出，現場氣氛宛如大型綜藝節目錄影，其中最吸睛的橋段，莫過於直接將《綜藝大集合》經典遊戲「頭好撞撞」搬上春酒舞台。比賽規則為以最快秒數撞破三顆氣球的隊伍獲勝，曾國城一抵達現場還沒坐下，便被拱上台挑戰，連續嘗試幾次後當場棄權笑說：「都4秒鐘了我一顆都還沒撞破，這還怎麼玩！」幽默反應引爆全場笑聲。

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▲曾國城撞不破任何一顆氣球。（圖／大藝提供，翻攝臉書）

隨後登場的擲筊遊戲更將氣氛推向高潮，現場所有人皆可參與，隨著音樂熱舞、哨音一響立即擲筊，成功擲出聖筊即可晉級，最高獎金上看五萬元。為了搶進獎金關卡，眾人使出渾身解數，花招百出，檸檬更直接拉著老闆共舞，浩子甚至整個人跳到老闆身上，逗趣畫面讓全場氣氛沸騰。

▲大藝娛樂春酒相當熱鬧。（圖／大藝提供，翻攝臉書）

胡瓜因返鄉祭祖於活動後半段驚喜現身，除了與大家同樂參與遊戲，也親自抽出多項春酒大獎，將氣氛再次推高。

▲檸檬唱歌相當有戲。（圖／大藝提供，翻攝臉書）

本次由大藝娛樂、金是傳媒與時代創藝共同舉辦的春酒盛會，在歡笑與祝福中圓滿落幕，現場人人有獎、滿載而歸，也象徵新的一年正式揭開序幕。未來公司將持續深耕節目製作，推出更多精彩內容，旗下歌手也將持續帶來優質音樂作品，攜手為台灣娛樂產業注入更多能量，邁向更加精彩的一年。