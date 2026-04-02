4月2日星座運勢／金牛座、處女座甜蜜約會 天蠍準備驚喜禮物
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：朋友引見事業
感情：迎向新的未來
財運：容易達成所願
幸運色：深綠色
貴人：雙子
小人：獅子
雙子座 ♊
工作：事業大有助益
感情：擁有美好生活
財運：貴人指點生財
幸運色：正紅色
貴人：雙魚
小人：天蠍
天秤座 ♎
工作：可望談成生意
感情：對方細心照顧
財運：平衡投資支出
幸運色：紫晶色
貴人：獅子
小人：天秤
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：長官慧眼賞賞識
感情：掌握對方心思
財運：投資耐性勿急
幸運色：白銀色
貴人：金牛
小人：射手
金牛座 Taurus ♉
工作：合夥默契十足
感情：充滿戀愛氛圍
財運：發現投資管道
幸運色：藍綠色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
處女座 ♍
工作：調好人際關係
感情：兩人甜蜜約會
財運：運用智慧理財
幸運色：淡粉色
貴人：處女
小人：牡羊
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：得到指點幫助
感情：兩人一見如故
財運：好財運多在外
幸運色：奶茶色
貴人：射手
小人：雙子
天蠍座 ♏
工作：積極主動做事
感情：準備驚喜禮物
財運：長輩提供金援
幸運色：抹茶色
貴人：天秤
小人：水瓶
雙魚座 ♓
工作：親切態度待人
感情：甘願為愛奉獻
財運：外地求財順利
幸運色：橡木色
貴人：牡羊
小人：處女
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：積極調整心態
感情：兩人漸漸曖昧
財運：不錯投資商機
幸運色：香檳色
貴人：魔羯
小人：金牛
獅子座 ♌
工作：自然成功結緣
感情：溫柔對待伴侶
財運：得財見好就收
幸運色：橙黃色
貴人：水瓶
小人：雙魚
射手座 ♐
工作：讓事業有進展
感情：兩人快樂交往
財運：求財有所突破
幸運色：海藍色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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