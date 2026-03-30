獨／富邦啦啦隊女神老闆面前大腿開叉　被主持人矇臉還要送獎金大失血

記者葉文正／台北報導

大藝娛樂日前盛大舉辦馬年春酒盛會，公司長年製作多檔經典綜藝節目，包括《綜藝大集合》、《天才衝衝衝》與《綜藝新時代》，同時旗下經紀部擁有20多位藝人與歌手齊聚一堂，包括浩角翔起、胡瓜、曾國城等大咖都到場力挺，其中富邦啦啦隊女神檸檬突然帶老闆出場，還前劈腿疑似走光，讓現場氣氛嗨翻。

▲大哥胡瓜(中)到場也摸出大獎。（圖／翻攝臉書）

檸檬向來就是球隊與公司藝人的開心果，她現場不僅對著老闆熱舞，還應觀眾要求演出撕裂般的高歌，讓所有在場人士都嗨翻了，浩子也湊趣，用上衣罩住老闆頭部，宛如瘋馬夜總會，部分員工如願擲到聖茭，抱回五萬元獎金笑呵呵。

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▲老闆被檸檬跟浩子予取予求。（圖／大藝提供）

不過玩到最後，重頭遊戲來了，浩角翔起發動大家玩「頭好撞撞」，阿翔先自告奮勇抓女同事頭猛撞氣球，發現效果不佳，浩子趕緊再抓阿翔頭猛撞，果然撞破一堆氣球，其中綜藝大哥曾國城最衰，一到場還不知道狀況就被拱上台撞氣球，結果一顆都沒撞破宣告投降。

▲大藝春酒眾星雲集。（圖／翻攝臉書）

大姊大楊繡惠也是節目開心果，被拱上台後，不斷撞地板做蛙人操形成有趣畫面，大哥大姐全都不繼形象搞笑演出，現場席開八桌，不到百人的春酒嘔項運動會般熱鬧，可說是賓主盡歡。