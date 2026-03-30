男星驚現自助餐店打工！　抓包奧客火大開罵：當我青盲喔

▲木木、黃偉晉。（圖／華研提供）



記者翁子涵／台北報導

主持人「木木」林葦妮今年初開設了自己的YouTube節目《下一站，MU的地》，最新一集邀請到黃偉晉擔任來賓，兩人一起到自助餐店打工，揭開自助餐價格的神秘面紗，沒想到他們不只要會算價格，還要會切菜、煎肉，甚至還要會抓奧客，讓木木忍不住直喊：「我壓力山大！」

兩人一開始先向自助餐店老闆娘學習如何算價格，老闆娘分享有時候會遇到客人表示和上次夾的菜一樣，為什麼這次比較貴？但其實可能份量或是菜的種類都不太一樣，木木開玩笑對黃偉晉說：「感覺是你會做的事。」黃偉晉反駁道：「我不會，我的財力狀況在自助餐等於是財富自由的。」隨後兩人進行了小挑戰，要算出一盤自助餐的價格，結果黃偉晉算得完全正確，木木則是算得貴了15塊，令黃偉晉忍不住驚呼：「你賣很貴耶！你在幹嘛！」

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打工一開始，黃偉晉先擔任內場，木木則是擔任外場。內場需要炸雞排以及煎雞腿排，這也是黃偉晉第一次炸雞排及煎雞腿排，原本練習時黃偉晉自信滿滿：「小case啦！上過《星廚之戰》，這算什麼。」沒想到正式開始時，黃偉晉緊張到手忙腳亂，最後端出去的雞腿排甚至沒有熟，遭工作人員吐槽：「你不是做料理節目的嗎？」黃偉晉坦然回應：「我很快就被淘汰啦！」令人哭笑不得。

接著他到外場挑戰抓奧客，遇到偷偷把肉用其他菜蓋住的客人，黃偉晉當場教育他以後要把菜分開來放，甚至激動到飆出台語：「你當作我們是青盲喔。」超直率的行為笑翻眾人，最後老闆娘選出今天表現可以錄取的人，老闆娘毫不猶豫選擇了黃偉晉，木木繼之前在節目中輸給陳華後，這次又輸給黃偉晉，老闆娘的反應讓兩人笑翻，「老闆娘完全沒有要客套。」