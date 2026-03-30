BTS也玩「抓帽跑跑小人」　紐約演出帥氣LIVE影片全網瘋傳

文／妞新聞

由Jin、SUGA、j-hope、RM、Jimin、V、柾國（Jung Kook）7人完整體歸位！韓國天團「防彈少年團（BTS）」睽違3年9個月發行正規五輯《ARIRANG》席捲全球歌壇，在3月21日於首爾光化門廣場舉辦《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》，當天不只帶來熱騰騰新歌，也熱唱〈Butter〉、〈MIC Drop〉、〈Dynamite〉等經典神曲，從韓國為起點點燃紫色光海。

休息不到一天飛紐約

RM「拄拐杖」現身機場爆關注

▲RM於首爾回歸演唱會畫面。（圖／naver）

▲隊長RM帶傷現身機場。（圖／osen）

不過這才只是王者回歸的開端而已，在演唱會落幕後僅僅12小時後，防彈少年團就得開跑下一站行程…飛往美國紐約的「Spotify X BTS: SWIMSIDE in New York」活動，其中隊長RM在先前彩排時腳踝受傷，原本就強忍傷勢登上回歸演出舞台的他，依舊帶傷現身韓國仁川機場，RM拄著拐杖吃力登機的模樣，也讓粉絲們超心疼，同時也擔心能不能負擔高強度的行程。

在Spotify的演出舞台上，防彈少年團帶來主打歌〈SWIM〉、收錄曲〈2.0〉、〈NORMAL〉等新專曲目，現場氣氛燃爆，而帶傷上陣的RM雖然坐在椅子上演出，但偶爾也會敬業的站起來跳了簡單的舞步，帥氣LIVE影片全網瘋傳。

防彈少年團NOT CUTE ANYMORE？

男神們終於跟風到「抓帽跑跑小人」了

才剛節目紐約演出，柾國的IG限時動態又有驚喜啦！他居然上傳一支前陣子席捲各大社群、KPOP圈的「抓帽跑跑小人REELS」影片，被「抓住的」是成員Jin、j-hope、RM（笑），搭配女團ILLIT〈NOT CUTE ANYMORE〉的背景音樂，背景看起來是在在〈SWIM〉MV現場拍攝的，超反差的可愛影片馬上被瘋傳，阿米們敲碗：「想要Jin、j-hope、RM的鑰匙圈」，笑稱：「終於回歸跟風到了～」。

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