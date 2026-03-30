知名作家爆童年陰影！曾活在「隨時恐被賣去妓院」恐懼　逆轉人生全公開

記者孟育民／台北報導

十七歲的青少年，迷惘於身分認同、愛情、未來方向，還有「我到底值不值得被愛」。小公視《反正你也不睡覺》直接把這些青春問號一次攤開來講，本集邀請到暢銷書《長女病》作者、人稱「小花媽」的張慧慈，一開口就語出驚人，揭露自己童年曾「隨時可能被賣進查某間」的過往，讓現場主持人傑尼與吳曉樂驚呼連連。

▲人稱「小花媽」的張慧慈，揭露童年曾「隨時可能被賣進查某間」的過往。（圖／公視提供）



回溯那段沉重的生存環境，小花媽描述在重男輕女的家庭裡，女性的價值被極度簡化。阿公曾直言「女生的生殖作用比什麼都重要」，甚至童年時期，她所處的環境仍存在「查某間」（妓院），讓「被賣掉」不只是恐嚇，而是一種真實存在的可能。這些聽來像上個世代的故事，卻真實發生在她身上，也讓她更早看清現實規則：讀書，不只是選項，而是翻身的路。

[廣告]請繼續往下閱讀...

青春期的另一條線，是許多人都有的「戀愛腦副本」，她回憶，14歲時透過網路認識「網公」，對方還大膽說出「如果懷孕我會負責」，讓主持人傑尼怒喊：報警啦！小花媽回想這段往事還是忍不住吐槽：「打電話哪會懷孕啦！」但背後其實是當年「被需要、被認可」的渴望，一通電話，就能讓她在家族中的地位瞬間翻倍，並非因為她的能力或表現被看見，而只是因為「有沒有人要、是否被愛」。

▲張慧慈分享窮人不能只是賣慘，要把故事講得勵志又幽默，錢才會到你身上。（圖／公視提供）

為了分擔家計，小花媽從學生時期就開始打工、找資源，甚至練就一項技能，申請獎學金。她直白點出關鍵：「窮人不能只是賣慘，要把故事講得勵志又幽默，錢才會到你身上。」這套「內容要有梗、人生要有戲」的生存邏輯，師承自己的媽媽，早期為了帶弟弟去醫院搭計程車時，媽媽會分享家中故事，讓計程車司機主動協助去零頭，不然就免車資。