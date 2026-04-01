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「2026人氣啦啦隊女神」票選開跑！　抽女神限量親簽棒球、拍立得

▲2026人氣啦啦隊女神票選Banner。

記者劉宜庭、徐采慈／綜合報導

FansWorld粉絲窩年度盛事「2026人氣啦啦隊女神票選」正式啟動！你曾在觀眾席為她的舞姿吶喊，她曾在場邊為你的球隊守護勝利…2026球季熱力引爆！這一次，應援席與舞台的界線由你打破，換我們用投票，把那份熱血感動傳回她們心中！

本次活動不僅要選出粉絲心目中的年度啦啦隊女神，更祭出豪華贈品，包含超實用行李箱、追劇序號年卡，以及多位女神與人氣啦啦隊的加碼親簽好禮，邀請全台粉絲動起來，為你的本命女神送上最強底氣，推你的女神登上人氣寶座！

▲FansWorld粉絲窩「2026 人氣啦啦隊女神票選」二重抽加碼抽獎贈品。（圖／ETtoday）

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▲2026啦啦隊投票贈品。（圖／記者徐采慈攝）

▲FansWorld粉絲窩「2026 人氣啦啦隊女神票選」二重抽加碼抽獎贈品。（圖／ETtoday）

>>>馬上點我去粉絲窩<<<

● 活動辦法

前往FansWorld粉絲窩活動專區，為您喜愛的啦啦隊女神投下關鍵一票，即具備抽獎資格。

● 活動時間

 即日起至 2026年4月30日 23:59 止。

● 抽獎贈品

1.利百代 限定款多功能登機行李箱 乙個 價值6,000元（共抽 3 人）
2.LINE TV VIP年卡序號 乙個 價值2,400元（共抽 30 人）
3.加碼二重抽！
凡投票給指定啦啦隊成員，並且符合抽獎資格，就有機會再獲得相對應的啦啦隊女神（或啦啦隊、節目）週邊哦！

▲▼李雅英。（圖／尖端提供）

▲李雅英。（圖／資料照／尖端提供）

▲金吉娜出席內衣代言新品上市記者會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲金吉娜。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

徐賢淑（서현숙）

▲徐賢淑。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 文慧真、安惠志solo韓國舞曲 個人特色舞蹈動作驚豔全場。（圖／統一獅提供）

▲文慧真。（圖／資料照／統一獅提供）

▲▼ 文慧真、安惠志solo韓國舞曲 個人特色舞蹈動作驚豔全場。（圖／統一獅提供）

▲安惠志。（圖／資料照／統一獅提供）

▲李素敏。（圖／翻攝IG／李素敏）

▲李素敏。（圖／翻攝IG／李素敏）

朱叡智（주예지）

▲朱叡智。（圖／翻攝IG／朱叡智）

▲ 統一獅 UniGirls 再添新外援日籍藤本彩花加盟獅隊。（圖／統一獅）

▲藤本彩花。（圖／資料照／統一獅）

▲▼ 林沁 《數到七》 單曲&生日記者會 -奶昔，林沁，檸檬。（圖／記者黃克翔攝）

▲奶昔（左起）、林沁、檸檬。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

▲TPVL台中連莊專屬小魔女啦啦隊，又有高人氣韓援女神吳瑞律加盟。（圖／連莊提供）

▲吳瑞律。（圖／資料照／連莊提供）

▲林岱縈合約問題目前第一階段解決。（圖／鏡藝宏海）

▲林岱縈。（圖／資料照／鏡藝宏海）

▲▼ 原創《宇宙啦啦隊》開播記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲《宇宙啦啦隊》。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

▲▼2026樂天女孩開季見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲樂天女孩。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲浪LIVE電豹女14日情人節以愛神邱比特的造型魅力應援。（圖／台啤雲豹提供）

▲浪LIVE電豹女。（圖／資料照／台啤雲豹提供）

● 注意事項

※本活動每個帳號每日可投票數及任務細節，依各活動頁面說明為準。為維持活動公平性，嚴禁使用任何不當程式或方式進行灌票，違者將被取消投票與抽獎資格。
※中獎名單公布後，主辦單位將以 Email 依獎項發送中獎通知與領獎指引。為確保您的領獎權益，請務必留意您在ETtoday粉絲窩註冊時所填寫的電子信箱是否正確。
※本活動所有獎品皆為非賣品，不得要求更換、轉讓或折換現金。
※序號之使用規範與期限依OTT平台官方規定為準，發送序號時將一併附上使用規範。
※主辦單位「ETtoday新聞雲」保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利，如有任何爭議，主辦單位擁有最終決定權。

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