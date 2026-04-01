「2026人氣啦啦隊女神」票選開跑！　抽女神限量親簽棒球、拍立得

記者劉宜庭、徐采慈／綜合報導

FansWorld粉絲窩年度盛事「2026人氣啦啦隊女神票選」正式啟動！你曾在觀眾席為她的舞姿吶喊，她曾在場邊為你的球隊守護勝利…2026球季熱力引爆！這一次，應援席與舞台的界線由你打破，換我們用投票，把那份熱血感動傳回她們心中！

本次活動不僅要選出粉絲心目中的年度啦啦隊女神，更祭出豪華贈品，包含超實用行李箱、追劇序號年卡，以及多位女神與人氣啦啦隊的加碼親簽好禮，邀請全台粉絲動起來，為你的本命女神送上最強底氣，推你的女神登上人氣寶座！

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>>>馬上點我去粉絲窩<<<

● 活動辦法

前往FansWorld粉絲窩活動專區，為您喜愛的啦啦隊女神投下關鍵一票，即具備抽獎資格。

● 活動時間

即日起至 2026年4月30日 23:59 止。

● 抽獎贈品

1.利百代 限定款多功能登機行李箱 乙個 價值6,000元（共抽 3 人）

2.LINE TV VIP年卡序號 乙個 價值2,400元（共抽 30 人）

3.加碼二重抽！

凡投票給指定啦啦隊成員，並且符合抽獎資格，就有機會再獲得相對應的啦啦隊女神（或啦啦隊、節目）週邊哦！

▲李雅英。（圖／資料照／尖端提供）

▲金吉娜。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

▲徐賢淑。（圖／翻攝自IG）

▲文慧真。（圖／資料照／統一獅提供）





▲安惠志。（圖／資料照／統一獅提供）





▲李素敏。（圖／翻攝IG／李素敏）

▲朱叡智。（圖／翻攝IG／朱叡智）

▲藤本彩花。（圖／資料照／統一獅）







▲奶昔（左起）、林沁、檸檬。（圖／資料照／記者黃克翔攝）





▲吳瑞律。（圖／資料照／連莊提供）

▲林岱縈。（圖／資料照／鏡藝宏海）







▲《宇宙啦啦隊》。（圖／資料照／記者黃克翔攝）





▲樂天女孩。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲浪LIVE電豹女。（圖／資料照／台啤雲豹提供）



● 注意事項

※本活動每個帳號每日可投票數及任務細節，依各活動頁面說明為準。為維持活動公平性，嚴禁使用任何不當程式或方式進行灌票，違者將被取消投票與抽獎資格。

※中獎名單公布後，主辦單位將以 Email 依獎項發送中獎通知與領獎指引。為確保您的領獎權益，請務必留意您在ETtoday粉絲窩註冊時所填寫的電子信箱是否正確。

※本活動所有獎品皆為非賣品，不得要求更換、轉讓或折換現金。

※序號之使用規範與期限依OTT平台官方規定為準，發送序號時將一併附上使用規範。

※主辦單位「ETtoday新聞雲」保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利，如有任何爭議，主辦單位擁有最終決定權。