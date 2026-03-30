千萬級神顏女神要來了！Kao隔4個月火速重返台北慶生　點名想吃「這2樣」

記者蕭采薇／台北報導

在IG擁有超過千萬粉絲的泰國「神顏女神」Kao（Supassara Thanachart），正式宣布將於5月10日在台北WESTAR舉辦《KAO SUPASSARA BIRTHDAY FAN MEETING》生日粉絲見面會！今年1月她才剛以泰國GL爆紅組合「KaoJane」之姿，帶著人氣劇集《Love Design愛情設計》來台會粉絲，短短數月又再度重返寶島，足見她的超高人氣與對台灣的熱愛。

▲泰國超人氣女星Kao寵粉再訪台。（圖／NAC可以娛樂提供）

點名想念台灣珍奶、雞排！笑喊粉絲「五Kao」熱情

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Kao自演出《荷爾蒙》後迅速走紅，憑藉清新亮眼的外型與自然細膩的演技，成為泰國家喻戶曉的女神級人物。近期她不僅活躍於時尚圈，主演的恐怖鉅片《蠱降》也將於4月2日在台灣上映，首度參與國際電影演出的她，影視發展越來越多元。

▲Kao今年1月才陪同葉芷妤（Jane）「回娘家」，隨即又宣布再度來台。（圖／NAC可以娛樂提供）

對於今年1月才陪同葉芷妤（Jane）「回娘家」，隨即又宣布再度來台，Kao難掩興奮地表示：「覺得超級開心可以再一次在台北見到粉絲朋友們，因為上次感受到大家『五Kao』（有夠）熱情的迎接，每個人都很可愛、對我很好。」談到對台灣的印象，她更點名特別喜歡「奶茶跟炸雞排」，以及人氣甜點：「台北有我很愛的甜甜圈，還有很多很好逛、東西很多樣的地方。」

▲Kao即將於4月29日迎來生日。（圖／NAC可以娛樂提供）

迎30歲生日放話藏驚喜！超狂「專屬福利」曝光

即將於4月29日迎來生日的Kao，回顧過去一年的心境，她坦言30歲是非常精彩的一年，不僅獲得更多工作機會，也更加認識自己。談到生日願望，她溫暖地說：「希望我自己、我愛的人（例如粉絲朋友）都能身體健康，能夠很有品質地一起成長。」至於這次生日會是否有準備全新驚喜橋段？寵粉的她賣關子笑說：「驚喜還沒辦法先跟大家說，希望粉絲朋友們可以到現場，一起感受一場很美好的體驗。」

▲Kao憑藉超人氣泰劇《荷爾蒙》走紅多年，依然是泰國當紅花旦。（圖／NAC可以娛樂提供）

為了回饋粉絲，此次生日會除了精彩的見面會活動，Kao也預計推出個人Photo Book。該寫真書採預購形式，僅限持票粉絲加購，購買者更有機會抽中「限量30秒面對面簽名」的超狂專屬福利，勢必將引發一波搶購熱潮。《KAO SUPASSARA BIRTHDAY FAN MEETING》將於5月10日（日）13:00在台北 WESTAR 舉行，門票預計於3月31日全面開賣，粉絲可透過全台7-Eleven門市ibon機台及ibon售票系統搶票。