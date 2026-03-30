「KPOP神童」17歲夏恩長大了！染成金髮震撼亮相　出道當女團偶像

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「舞蹈神童」夏恩擁有深厚的舞蹈底子，過去曾是知名的跳舞YouTuber，還曾經連續兩年登上《Melon Music Awards》，站上大舞台且在一票偶像面前也不怯場，穩健台風令人印象深刻。她後來朝偶像道路發展簽進SM娛樂，但沒多久後又離開，如今終於傳來正式消息，即將在4月以團體UNCHILD出道，她近期染成一頭金髮與粉絲見面，女大十八變的五官掀熱議。

▲▼夏恩長大了，染成金髮即將出道。（圖／翻攝自fastpaper IG）



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夏恩離開SM娛樂曾經造成轟動，她後來轉簽給Highup Entertainment，成為女團STAYC的師妹，並努力準備出道。近日，官方正式宣佈，她即將以女團UNCHILD身份亮相，29日接受韓媒《fastpaper》採訪，親自報喜自己要出道的消息。

▲▼17歲夏恩成為STAYC師妹。（圖／翻攝自夏恩IG）



夏恩染成一頭金髮，「哈囉大家好，我是羅夏恩，以後還會有很多有趣的影片，請多多期待喔。」字幕同時打上她確認出道的消息，令粉絲興奮不已，留言區熱情回覆「終於要出道了」、「等好久」，而現年17歲的她，外貌、打扮都與過去可愛的她宛如不同人，也有粉絲直呼「好期待」。

▲▼夏恩很會跳舞，過去在大型頒獎典禮展現舞技，獲得大票粉絲支持。（圖／翻攝自Awesome Haeun YouTube）



UNCHILD由Highup娛樂打造，是該公司繼推出STAYC後，相隔近6年再度推新女團，首位成員夏恩打響高知名度，團體未出道就先轟動。