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重溫結婚誓言「每次背都淚崩」　何如芸舞台劇揭密30年婚內失戀！

記者黃庠棻／台北報導

舞台劇《婚內失戀》改編自鄧惠文醫師同名著作，自2022年首演以來，每一輪演出都獲得好評完售，2026年4月10日起將於水源劇場加演回歸，並以「封箱演出」形式劃下句點，不再加演，近日因接近演出日期，售票狀況相當熱烈。

▲《婚內失戀》星光場由柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽與項婕如演出。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

▲《婚內失戀》星光場由柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽與項婕如演出。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

本輪演出除了原有的經典劇場卡司外，此次的「星光場」，特別邀請柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽與項婕如等影視圈演員參與演出。不同於以往版本，此次封箱場特別打造「香味劇場」，將食物氣味與香氛元素融入演出現場，讓觀眾透過嗅覺與空間氛圍，體驗更立體的感官劇場。

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舞台劇《婚內失戀》探討婚姻中要長時間面對一樣的人、大小瑣事，卻因時間流逝而有了不一樣的感受，過去甜蜜戀愛時恨不得時時看著對方，婚後朝夕相處卻只看見對方的種種缺點。劇中將真實呈現三對不同婚齡夫妻的日常生活，讓觀眾一次看透婚姻歷經5年、15年和30年將要面對的光景。

▲《婚內失戀》星光場由柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽與項婕如演出。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

▲《婚內失戀》星光場由柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽與項婕如演出。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

演員群在開演前夕也紛紛分享心情，柯叔元坦言，回想去年演出前因相隔15年重返舞台而格外緊張，如今有了經驗後，心情相對平靜，但仍帶著興奮與期待「希望這一次我們新的組合，可以讓觀眾們喜歡。」

何如芸則以角色心境出發，感性表示陪伴「陳柔安」走過30年婚姻的喜怒哀樂，歷經數百小時排練，終將在4月濃縮成100分鐘呈現「沒有固定結局的她和他，就像不知道人生結局的我和你一樣，只有禁錮的心。期待起飛！趕快飛翔吧！等不及了。」

▲《婚內失戀》星光場由柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽與項婕如演出。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

▲《婚內失戀》星光場由柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽與項婕如演出。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

蔡昌憲以角色視角幽默表示「期待大家來參加我們結婚十五週年慶，希望是值得慶祝的日子。」周曉涵則直言目前處於「既緊張又興奮」的狀態，甚至因為反覆思考演出細節而失眠，但仍全力以赴。

李玉璽坦言最近因工作曬黑，希望開演前能白回來，也期待觀眾能帶著收穫與能量離開劇場；項婕如則形容進入角色的過程像是在「練愛」，會期待每一次排練「因為只要再靠近角色一點，兩個人相處更有默契的時候，就會長出新的細節，但心裡也很緊張會不會不小心忘記，我現在每天都在倒數，希望正式演出趕快到來！」

▲《婚內失戀》星光場由柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽與項婕如演出。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

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談及「婚內失戀」的意義，柯叔元認為，當感情不再如以往幸福，便會產生類似失戀的落差「在感情當中感覺淡了，或覺得婚姻沒有以前幸福美滿，都會讓你有一種失落跟失戀的感覺。」李玉璽則形容這是日常一點一滴累積的結果，每個人都有可能走向這樣的狀態。

周曉涵也直言，最令人不安的是「曾經的優點逐漸變成缺點」；蔡昌憲直指原因「結婚的兩個人可能狀況沒有太好。」項婕如則補充「不管是親密關係還是婚姻狀態裡面，應該都還是希望彼此是很獨立的個體，而不是因為依附關係所以才待在一起」。何如芸更坦言，這樣的狀態其實可能發生在每一段關係之中。

▲《婚內失戀》星光場由柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽與項婕如演出。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

▲《婚內失戀》星光場由柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽與項婕如演出。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

在分享印象深刻的橋段時，項婕如提到結尾陳柔安與⾼志偉「分書櫃」的場景，兩人平靜劃分共同生活的痕跡，情緒看似平淡，卻像是在告別一段珍貴記憶。李玉璽則對「分數」段落印象深刻，從安安將阿偉視為「觀察打分數的對象」，延伸到年輕時小志追問「96分，差的4分是什麼？」，點出關係中情感無法被量化，卻常被拿來衡量的矛盾。

蔡昌憲分享最觸動他的是安安與阿偉透過角色演戲來分享彼此心情；柯叔元則對「我們努力是為了自己還是別人」這句話感受深刻，而何如芸則坦言，最後陳柔安與⾼志偉背出當年婚姻誓言的台詞「每次看我都會哭」。

▲《婚內失戀》星光場由柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽與項婕如演出。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

▲《婚內失戀》星光場由柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽與項婕如演出。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

面對角色，演員們也給出各自的回望與提醒。項婕如希望「小柔」能再柔軟一些，試著換個角度傾聽對方真正想說的話；李玉璽認為「小志」的體貼與溫柔應該用在對的地方；周曉涵則以幽默語氣替「安安」感嘆「有這麼白目又幼稚的老公，真的是辛苦了！」

蔡昌憲一句苦笑的「很辛苦」，道盡角色的壓力與掙扎；何如芸則給予「陳柔安」肯定，認為願意說出內心想法已是重要的第一步「你已經讓高志偉知道你心裡在想什麼，我覺得你們可以再彼此給一個機會。」

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