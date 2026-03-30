祈錦鈅「誰規定要結婚」突PO大肚片！離婚後全說了：傷透我的心

記者潘慧中／綜合報導

祈錦鈅2023年與交往不到半年的圈外男友閃婚，同年底在加拿大誕下1女，但已於2025年底證實離婚。事隔4個月，她30日在社群網站上傳之前從懷孕到卸貨全過程的紀錄影片，並寫下決定生小孩前的心路歷程，「誰規定一定要結婚的？」

▲祈錦鈅突然上傳之前懷孕時拍的影片。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）



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挑選生父看重基因人品 祈錦鈅：我不相信愛情

祈錦鈅直言，當初決定想要有個女兒時，對於另一半的選擇有著明確標準，「我幫她選了個皮膚白身高高鼻子挺的爸爸，並且聰明善良人品好負責任」，原因是這樣的人即使無法永遠在一起，依然會是好爸爸，「我不相信愛情，所以即使當下我愛他，但我選了一個有足夠風度和人品可以好好分開的人，未來還很長會怎麼樣也不一定。」

為女拼命遠赴加拿大 祈錦鈅：希望她的未來很遼闊

至於當初執意前往加拿大生產的原因，祈錦鈅解釋是顧慮到自己總會離開女兒，「所以我希望她不管怎樣擁有更多的選擇權，擁有可以去更多地方擁有更多自由的門票，我拼了命的去了加拿大。」

▲祈錦鈅2023年底生下女兒。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）



月子期間奔波辦理證件 認同「SINGLE MOM」頭銜

在辦理出生證明的過程中，祈錦鈅坦承遇到不少麻煩。由於需要提出生父的證件英譯與結婚證明，寄送還得耗時半個月，讓當時還在坐月子的她，甚至得趕在期限內親自去辦理。當她詢問不填寫生父資訊是否有差別時，辦事人員提到了「SINGLE MOM」（單身媽媽）一詞，她聽完非常喜歡這個字眼，原因是她認為即使出生紙上沒有爸爸也沒關係，重點在於她能給予孩子的資源。

誇前夫「確實是個好爸爸」 痛心對方保護親近之人

對於前夫，祈錦鈅的評價顯得愛恨分明。她表示自己沒有看錯人，對方在婚姻裡對她很好，現在也依然是好爸爸，「除了他卑鄙無恥自私想保護的某些他親近的人，傷透了我的心。」

▲祈錦鈅當時飛去加拿大生小孩。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）



呵呵看待未婚懷孕標籤 祈錦鈅質疑：誰規定一定要結婚？

針對社會對「單親媽媽」或「未婚懷孕」的討論，祈錦鈅以「呵呵」回應，並且犀利地說：「誰規定一定要結婚的？為什麼證都要考結婚證不用？為什麼那麼多人離不掉又痛苦的欺騙自己與別人？非得結婚然後搞得全部的人雞飛狗跳，再難看的離婚展現人性的醜陋雙方的貪婪和自私。」

養育重點在於環境與穩定 祈錦鈅：生比起養容易太多了

祈錦鈅認為養育孩子最大的重點是「自己足夠成熟或穩定」，能夠給孩子好的環境和身教，並且要有耐心與愛，即使過得不開心也不應給孩子臉色看，更不能把自己的人生悲劇帶給孩子，「生比起養育，相較之下容易太多了！」

▲祈錦鈅吐露心聲。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）



致敬負責任的穩定大人 祈錦鈅：其他活不明白的就管好自己

最後，祈錦鈅感性致敬每一位負責任、情緒穩定的大人，以及所有最強後盾的家長與隊友，並提醒大家要慎選合作夥伴，「其他自己都活不明白的就管好自己。」