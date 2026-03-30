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神話李玟雨結婚「唯獨申彗星沒到」　內幕曝光：聯繫多次都失敗⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓元祖級男團神話出道以來成員沒有更動過，近期團體雖沒在活動，但成員私下還有聯絡。李玟雨29日補辦婚禮，把小11歲妻子娶回家，晉升為團體內第四位有婦之夫，他們不忘在婚禮上合照，然而，照片裡沒看到申彗星的蹤跡掀起熱議，有韓媒報導，申彗星自爆出酒駕後，便沒再與成員聯絡斷了音訊。

▲▼ 神話李玟雨29日結婚。（圖／翻攝自李玟雨、攝影師趙善熙IG）

▲神話李玟雨29日結婚。（圖／翻攝自李玟雨IG）

李玟雨29日補辦婚禮，Eric、前進、Andy皆攜伴出席，就連單身的金烔完也現身其中，成員們熱情合照隨之曝光，他們不只比著團體手勢，幾位團員的老婆皆有入鏡，就連Eric都抱著兒子合照，照片看起來洋溢著幸福感。

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然而，照片裡唯獨沒看到申彗星，引起輿論熱議他的行蹤。據韓媒報導，申彗星已經沒和成員聯絡許久，一位業界人士透露，「自從酒駕爭議後，他（申彗星）就與演藝相關活動保持距離了，這次李玟雨為了邀請申彗星來，試過很多方式聯繫他，但據了解都沒成功。」

▲▼ 神話李玟雨結婚「唯獨申彗星沒到」　內幕曝光：聯繫多次都失敗⋯。（圖／翻攝自李玟雨、攝影師趙善熙IG）

▲神話李玟雨結婚，合照裡沒有申彗星。（圖／翻攝自攝影師趙善熙IG）

申彗星早在2007年曾因酒駕被吊銷駕照，不料2022年底又被爆出二度酒駕，當時他醉到把別人的車子開走，身背竊車罪、拒絕酒測罪、非法使用車輛罪3項罪名，後來法官判定他沒有偷竊之意，改判非法使用車輛，以及酒駕等罪，最終被判有期徒刑6個月、緩刑1年，就此消失在螢幕前。

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