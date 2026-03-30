薛之謙唱一半出事了！「當眾宣布全額退票」　13億舞台設備突嚴重癱瘓

記者田暐瑋／綜合報導

大陸歌手薛之謙遭前女友李雨桐連環開砲，女方指控他涉重婚、威脅的罪名，掀起各界關注。近日他繼續巡迴演出，到廣州卻遇上暴雨天氣，設備出現大面積癱瘓，他毅然決定中止演出，並宣布將已演出的半場內容轉為免費，讓所有觀眾無需支付任何費用。

薛之謙29日在廣州舉辦「萬獸之王」巡迴演唱會，因氣候不佳，導致舞台設備嚴重故障，演出進行約1小時後，他發現音響、燈光及控制系統等設備陸續出問題，現場效果大打折扣，對粉絲道歉表示：「效果不好就是不好，不能混過去。」不僅承諾全額退票，還提出補償方案，從外地來的觀眾可憑證明報銷往返機票和住宿費用，當地觀眾則可憑票根免費兌換後續演出門票。

▲薛之謙全額退票。（圖／翻攝自微博）



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在薛之謙宣布退票後，加唱了《演員》和《認真的雪》，引發全場萬人合唱，現場氣氛感人，許多觀眾對他的誠意表示感動，甚至有觀眾表示其實設備異常並不明顯，但對薛之謙的負責態度感到震撼。據網友估算，這場舞台造價超3億人民幣（約13億台幣），設備維修費預估千萬，退票及補償（票房+機酒）損失恐達數千萬。