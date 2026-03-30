單依純道歉沒用！李榮浩凌晨又開嗆　「家人遭惡毒攻擊」強硬提1警告

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女歌手單依純在演唱會上未經授權演唱李榮浩歌曲《李白》，惹火李榮浩點名開罵，她事後道歉坦承錯誤，並表示願意賠償，但李榮浩凌晨不滿再開嗆，稱家人都遭到惡毒言語攻擊，「賠償我可以在這裡告訴你和所有人，我不需要。」

單依純在遭李榮浩點名後，發文承認未經授權演唱《李白》，並表示將個人承擔全額版權使用費及賠償，永久停唱該作品，李榮浩30日凌晨回應，稱收到許多惡毒私訊，甚至波及家人，「現在開始此事若不再繼續發酵對我本人以及家人進行抹黑謾罵，這個事暫且這樣，我承諾日後不會主動再提，但我會依據網路輿論，保留我追究的權力。」

▲李榮浩再反擊單依純。（圖／翻攝自微博）



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至於單依純表示願意賠償，李榮浩也拒絕：「賠償我可以在這裡告訴你和所有人，我不需要。我要是想要錢，我從第一開始就會授權給你，那不是更加名正言順，何必如此大費周章。」強調自己的維權初衷是為了捍衛原創作品的版權。

▲李榮浩再反擊單依純。（圖／翻攝自微博）



事件起因是單依純團隊曾申請《李白》授權，但李榮浩方已明確拒絕，怎料她在深圳演唱會中強行演唱，才徹底惹怒李榮浩，李榮浩表示，之前在《歌手2025》節目中已容忍單依純對《李白》的改編，但這次的未經授權演唱讓他感到善意被踐踏。

▲單依純道歉。（圖／翻攝自微博）

