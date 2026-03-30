瑤瑤分手韓國男友真相！　「買房講好平分房貸」事後卻反悔

記者張筱涵／綜合報導

藝人瑤瑤近日登上薔薔主持的Podcast節目《薔栗膠》，談及過去與韓國男友的一段感情，坦言兩人最終分手的關鍵，在於責任感與金錢觀的落差。

節目中，薔薔問起瑤瑤過去那段跨國戀情，她大方承認男方年紀比自己小，也笑說自己的個性本來就比較喜歡照顧人。不過她也直言，韓國男生在交往前通常相當體貼照顧人，但真正交往後，若發現女生能力強，反而可能開始鬆懈。

共同養狗成轉折 責任感出現落差

瑤瑤透露，兩人後期狀況變得特殊，是因為一起養了狗。她表示，養寵物後更能看清一個人的責任感，「對我來說，狗狗是一條生命，牠沒辦法自理，所以牠是我的第一順位。」但她發現對方似乎把自己看得比狗重要，讓她相當在意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

瑤瑤進一步說明，前男友的工作屬於居家型態，時間彈性大，但有時卻因打電動等原因未能分擔照顧責任，這讓她逐漸感到不適合繼續走下去。

▲瑤瑤曾談異國戀。（圖／翻攝自YouTube／薔栗膠）



房貸分擔談不攏 金錢觀成導火線

真正讓兩人關係破裂的關鍵，是買房後的經濟分擔問題。瑤瑤表示，為了狗狗決定買房，雖然房子登記在她名下，但當初雙方已講好房貸由兩人各負擔一半。然而實際狀況卻與約定不同。

她指出，男方起初以資金卡住為由延遲給付，她體諒對方情況並未催促，沒想到後來對方卻未再主動補齊。更讓她難以接受的是，當她提醒房貸問題時，對方竟回應：「房子是妳的，為什麼要給妳？」讓她相當震驚。

瑤瑤直言「你住在這裡，本來就應該負擔費用，就算在外面租房子也是要給房東錢」，若一開始觀念不同可以坦白說清楚，但不能事前答應、事後卻做不到：「我最害怕的就是這樣的人。」

▲瑤瑤在金錢和對狗的觀念和前男友不太一樣。（圖／翻攝自YouTube／薔栗膠）



分手後仍有拉扯 理性拒絕復合

最終兩人因金錢與責任問題分手。瑤瑤坦言，分手後仍有一段時間的拉扯，對方曾提出復合，但她認為自己的決定沒有錯，「不是你說『我會改』我就會相信，你感覺得出來是真心還是假話。」至於是否仍嚮往婚姻，她表示態度隨緣，「有也可以，沒有也可以」，並未強求一定要結婚。

透過這段分享，瑤瑤也展現對感情的理性與成長，強調價值觀與責任感的重要性，成為她這段戀情畫下句點的真正原因。