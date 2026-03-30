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《化外之醫》編劇張世嫺病逝！寫一半罹癌⋯製作人慟證實：臨走時只希望見我

記者潘慧中／綜合報導

《化外之醫》的原創故事與編劇張世嫺於29日上午傳出病逝消息，製作人湯昇榮事後在社群平台悲痛發文，證實對方已「別苦離痛，輕安自在的去遠方旅行了」，並回憶兩人從2018年開啟合作至今的點滴，引發影視圈各界不捨與哀悼。

▲▼化外之醫,張世嫺。（圖／翻攝自Facebook／Phil Tang）

▲《化外之醫》編劇張世嫺癌逝。（圖／翻攝自Facebook／Phil Tang）

2018年開啟醫療劇緣分 劇本撰寫一半驚覺罹癌

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製作人湯昇榮回憶，張世嫺2018年帶著一個關於「菲律賓醫生」的故事找上他，開啟了《化外之醫》的創作之路。然而，在劇本撰寫進行到一半集數時，對方卻不幸確診罹癌。儘管如此，工作夥伴們仍鼓勵她完成作品，並找來朋友與她協同創作。這部作品後續不僅獲得優良劇本，更入選公視孵育計畫，成為她創作生涯中極具代表性的故事。

跨海田調挖掘越南風情 親選男主角連炳發

2022年，張世嫺與兩位導演及製作團隊一同前往越南胡志明市進行田調，深入挖掘當地的人文風情。湯昇榮提到，當時除了收集創作素材，也同步進行男主角的挑選。張世嫺本人非常中意男主角連炳發，這位男主角的加入，讓這部從優良劇本一路走來的作品終於有了靈魂人物，也圓了編劇心中對角色的期待與設想。

▲▼化外之醫,張世嫺。（圖／翻攝自Facebook／Phil Tang）

▲《化外之醫》於2025年播出。（圖／翻攝自Facebook／Phil Tang）

抗癌期間頂假髮爭取榮耀 勇奪亞洲內容大獎肯定

《化外之醫》2024年入選金馬影展特別放映，隔年上映後更獲得多項國際獎項關注。湯昇榮透露，去年在釜山內容獎入圍編劇獎時，化療中的張世嫺雖然身體非常虛弱，仍戴著假髮堅持隨團爭取榮耀。所幸最終團隊順利拿下「亞洲內容大獎」，讓主創團隊感到十分欣慰。即便後來在金鐘獎典禮未能如願獲獎，但看到連炳發與楊一展得獎時，張世嫺依然流露出「遺憾中的喜悅」。

病榻前看連炳發加油影片 醫師曾預告生命僅剩三個月

湯昇榮感傷地說，張世嫺的弟弟去年11月曾傳簡訊告知，醫生宣布其生命僅剩3個月。好強的對方當時交代家人不要聲張，臨走前僅希望見他一面。他農曆年前去三總探視，對方當時躺在病榻上，連炳發還特地錄製加油影片，讓對方看得「喜滋滋的」。儘管他當時還期盼能與對方一起構思續篇故事，但其家屬表示情況其實並不樂觀。

▲▼化外之醫,張世嫺。（圖／翻攝自Facebook／Phil Tang）

▲《化外之醫》製作人證實編劇死訊。（圖／翻攝自Facebook／Phil Tang）

《化外之醫》延續榮耀 湯昇榮允諾：最重要位置留給妳

張世嫺在離世前幾週，仍有看到作品入圍加拿大班芙影展等國際獎項的新聞。湯昇榮對此感性致謝：「化外之醫的一切榮耀都因於妳，我們會繼續幫妳延續下去。」他承諾未來在延伸作品中，無論是中文名「張世嫺」或英文名「Grace Chàng」，都會留在「最最最重要的位置」，以此紀念這位在病痛中仍堅持創作的原創編劇。

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化外之醫張世嫺

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