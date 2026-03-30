吳亞馨消失演藝圈3年「無預警證實當媽」！兒子已2歲 近況照曝光

記者潘慧中／綜合報導

吳亞馨當初以模特兒身分出道，後來在《海派甜心》、《泡沫之夏》等偶像劇演出，近幾年幾乎淡出演藝圈。沒想到，她29日無預警在社群網站證實已經有一個兩歲大的兒子，令不少粉絲又驚又喜。

▲吳亞馨無預警證實已當媽。（圖／翻攝自Instagram／maggiewu1008）



距離上次更新Instagram已經是2023年2月，未料事隔3年再度發文是吳亞馨證實自己已經當媽的事情，「Hi~好久不見 。我現在是太太，是一個2歲大兒子的媽。」

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▲吳亞馨曝光近況照。（圖／翻攝自Instagram／maggiewu1008）



近況照中，可以看到吳亞馨的皮膚依然亮透白皙，對著鏡頭露出一抹淡淡的溫柔微笑，眼神中相比以往多了一份從容與自信。 儘管已有一段時間未與粉絲見面，但歲月似乎沒在她臉上留下太多痕跡，外貌依舊精緻，舉手投足間展現出更加沉穩的氣質。

▲吳亞馨消失社群3年多。（圖／翻攝自Instagram／maggiewu1008）



對於在消失螢光幕的這幾年，吳亞馨形容這是一段「人生不同的階段」，或許是透過這段時間的沉澱，讓自己變得更加成熟，「心態好，慢慢的什麼都好⋯。」雖然她並未透露未來是否回歸螢光幕，但目前的幸福與知足已透過照片與文字完整傳達。