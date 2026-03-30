明日花綺羅被酸「外星臉」！　犀利回嗆前拳王：大猩猩不懂審美？

記者張筱涵／綜合報導

日本前AV女優明日花綺羅近日在社群平台X（原推特）發聲，針對網友將她與前AKB48成員福留光帆外貌進行對比的貼文，以及後續引發的爭議，正面回應並與前拳王細川繁（細川バレンタイン）隔空交鋒，掀起網路論戰。

事情起因於有網友將明日花綺羅與福留光帆的照片並排，並標註「女性喜歡的臉」與「男性喜歡的臉」進行比較。明日花綺羅轉發該貼文並寫下：「我是女生，但我喜歡福留小姐的臉。」表達對對方外貌的欣賞。

▲明日花綺羅轉發網友貼文並表示自己是女生也喜歡福留光帆的臉。（圖／翻攝自X）



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回應「深度解讀」質疑 強調審美多元

對於部分網友揣測她此番發言暗藏「女性特有心理」或「其實不是真的喜歡」等說法，明日花綺羅隨後再發文表示，她與福留的臉型風格本來就完全相反，認為外界過度解讀的行為「人生解析度太低」。她強調，每種類型都有許多喜歡的臉龐，並舉出Minji、Sullyoon、OH MY GIRL的YooA、LE SSERAFIM的金采源等例子，表示即使與自己長相截然不同，也依然欣賞，質疑「難道喜歡誰的臉，還要看與自己相似與否嗎？」

該番言論獲得不少網友力挺，留言表示「各有各的魅力」、「很有說服力」、「不必理會莫名其妙的人」。

▲明日花綺羅解釋自己的觀點。（圖／翻攝自X）



遭前拳王批「外星臉」 正面回擊

不過，前日本超輕量級拳王、企業家兼YouTuber細川繁也針對此事發表看法，在X上質疑：「什麼時候開始，這種外星臉成為日本的美麗標準？」並直言自己不喜歡所謂媒體曝光的女性網紅與「網紅型陪酒小姐」，認為其臉型像機器人般不自然。

▲細川繁發文攻擊明日花綺羅外貌。（圖／翻攝自X）



對此，明日花綺羅轉發其貼文回應：「如果是外星人臉或大猩猩臉，我寧願選外星人。沒看過大猩猩臉會紅的。」言辭相當犀利。隨後，雙方討論更延伸至整形話題。當有網友指出細川過去曾進行雙眼皮手術後，明日花綺羅再度反擊表示：「從外星人立場來說，我想說你要整也不是先從雙眼皮開始吧？大猩猩不懂審美嗎？」雙方言詞你來我往，爭論持續升溫。

相關話題仍在X上延燒，網友意見兩極，有人認為言論過於激烈，也有人支持明日花綺羅為自身外貌與審美多元發聲。

▲明日花綺羅反擊。（圖／翻攝自X）