《大學生》女星淡出螢光幕「東區顧花店」！素顏0偽裝打掃…近況全被拍

▲本刊日前巧遇《大學生了沒》的簡莉紋在忙著為花店開門。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

從《大學生了沒》出道的簡莉紋，過去曾主持過非凡《360行向前衝》及八大《世界正美麗》節目，但因為對演戲有著熱情與憧憬，也曾放下一切帶著30萬到北京從零開始找機會，不過近年僅在一些電視通告、與廣告中看到她的身影；日前時報周刊CTWANT在台北市東區的花店外，看到正在忙於花藝工作的簡莉紋，素顏的她雖然沒有特別打扮，但清新氣質與昔日無異，一個人捧著花忙進忙出，認真的女人果然最美麗！

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▲簡莉紋在店內忙東忙西掃地擺設花束。（圖／本刊攝影組）



▲當天是情人節，進入簡莉紋花店買花的客人沒停過。（圖／本刊攝影組）



本刊在2月14日西洋情人節這天的中午時分，捕捉到曾在《大學生了沒》擔任固定班底的簡莉紋，她正在自己經營的花店裡忙進忙出，由於情人節是個送花的日子，陸陸續續有客人上門，只見她才剛將花束交給外送人員，緊接著又有顧客上門。

▲簡莉紋從中午一路忙到晚上，生意很不錯。（圖／本刊攝影組）



空檔時間，簡莉紋還要忙著整理環境，接著將一些備好的花束放到門口招攬過路客人，沒有其他店員幫忙，完全不假他人之手，一個人獨力完成。就這樣一路忙到晚間7點左右，本刊又再度經過簡莉紋的花店，還是一直有顧客上門，美麗老闆娘把浪漫與幸福帶給別人，自己看來則完全沒有過情人節的計畫。

▲今年年初簡莉紋（右）曾為大阪環球影城USJ拍攝影像和平面廣告，十分可愛。（圖／翻攝自簡莉紋IG）



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