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日本9偶像私密片外流！破7500萬觀看　爆大混戰「全裸野球拳」

▲日本娛樂圈再爆出爭議事件。（圖／翻攝自X）

▲日本娛樂圈再爆出爭議事件。（圖／翻攝自X）

記者曾羿翔／綜合報導

日本演藝圈近日再度掀起爭議，一段疑似多名偶像私下聚會的影片於29日在社群平台X流出，迅速引發熱議。影片由帳號「@4qaes」發布，不僅點名多位來自不同團體的藝人，還指控現場涉及未成年飲酒、吸菸等敏感行為，甚至提及「全裸野球拳」等誇張內容，使事件迅速延燒。截至目前，貼文瀏覽數已突破7500萬次，引起外界高度關注。

9人遭點名　跨團體名單曝光
爆料內容直接列出9名藝人姓名，包括鈴木悠仁、鈴木久留美、深田龍生、田口愛佳、浮所飛貴、山根涼羽、元木湧、武藤小麟與向井地美音，並標註其所屬或相關團體，如ACEes、B&ZAI、AKB48及傑尼斯體系等。貼文同時聲稱，ACEes成員深田龍生與AKB48成員向井地美音疑似居住於同一棟大樓，稍後還會有更多內容。

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畫面曝光惹議　真實性仍待查
從流出的影像可見，一群男女在室內聚會互動親密，其中一名女子疑似飲酒後步伐不穩，需依靠身旁男子支撐；畫面中亦出現飲酒與吸食電子煙的情況。整體氛圍被認為接近私人派對，部分畫面更被指與爆料內容相符。不過，影片來源與拍攝時間尚未明確，是否經過剪輯或加工也無從確認，外界甚至出現「可能為AI生成」的質疑聲音。

事件曝光後，引發網友兩極反應。有部分人認為內容過於誇張、資訊量龐大，難以判斷真偽；也有人質疑影片可信度，呼籲在未經證實前不應過度解讀。目前遭點名的藝人及其經紀公司均未正式回應，「未成年行為」等指控仍有待釐清。

▲日本娛樂圈再爆出爭議事件。（圖／翻攝自X）

▲影片截至目前已超過7500萬觀看數。（圖／翻攝自X）

帳號遭駭說浮現　當事人否認涉入
此外，影片外流來源同樣引發討論。有網友猜測可能與前AKB48成員服部有菜相關，甚至懷疑其帳號遭駭導致內容外洩。對此，服部有菜已於29日發文表示，自己的帳號確實被他人非法登入，目前無法取回控制權，並強調自己也是透過網路才看到相關影片，對內容並不知情。她過去曾因私人影像外流事件引發關注，此次再度被捲入風波，使輿論持續升溫。

準出道男團受波及　前景添變數
值得注意的是，被點名的ACEes原本正處於發展關鍵期，被視為具潛力的準出道男團，如今捲入爭議，未來發展備受關注。在缺乏官方說明與具體證據的情況下，整起事件仍充滿疑點，後續發展有待進一步確認。

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