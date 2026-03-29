吳向飛深夜再發聲「不需向誰低頭」　喊話李榮浩：我律師隨時等候

記者王靖淳／綜合報導

金曲歌王李榮浩今（29）日發文開撕單依純，指控她翻唱〈李白〉的行為是強行侵權，消息曝光後不久，由陳奕迅演唱的〈路一直都在〉詞曲作者吳向飛，也發文指控李榮浩侵權，為此李榮浩火速回應對方，雙方一來一往交戰引發關注。然而，吳向飛稍早再度針對此事發聲了！

▲李榮浩。（圖／翻攝自微博／李榮浩）

吳向飛表示，在透過律師看了李榮浩的微博發文後，以下是他最後一次針對此事公開回覆。吳向飛強調，關心音樂本身、捍衛詞曲作者的權益以及尊重版權，是所有音樂人的共同願景。他認為，在創作者之間，並不需要誰向誰低頭，但維持互相尊重，都是好事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧過去幾年的維權之路，吳向飛坦言自2021年起，他參與了十多次訴訟，案件內容全圍繞著著作權侵權及名譽權侵權。他表示，自己與律師團隊對「侵權」二字的定義始終秉持著「嚴謹再嚴謹」的態度，讓他這些年來所參與的訴訟案件，最終都獲得勝訴的結果。

▲吳向飛發文。（圖／翻攝自微博／吳向飛）

面對此次風波，吳向飛喊話，「一句話，願意好好聊，我們隨時敞開大門」，他歡迎各界針對過往作品的使用問題進行溝通，並尋求妥善的處理方式。然而，他也表示，「如果內心極其渴望打官司」，他予以尊重，「我的律師隨時等候。」最後，吳向飛對占用大眾周末時間表達歉意，並宣布自己將不再回覆此事。